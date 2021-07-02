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她散步遭當街撲倒蹂躪！惡狼手伸進褲「掐臀12秒」　恐怖影片曝

▲▼紐約女運動被當街壓倒脫褲摸臀。（圖／NYPD Crimestoppers）

▲ 女子出門散步竟被當街撲倒。（圖／NYPD Crimestoppers）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國紐約市布魯克林發生一起離譜案件，一名女子日前出門散步，竟遭一名男子當街從背後飛撲，將她壓倒在地後手伸進短褲內猛掐她臀部，接著轉身逃跑，至今仍未落網。紐約市警察局1日公開監視器影片，掀起網友怒火。

《每日郵報》報導，這起事件發生於布魯克林威廉斯堡（Williamsburg），受害的35歲女子6月28日晚間8時許出門散步，察覺疑似遭一名男子跟蹤，便故意改道，未料男子持續尾隨，在大街上突然將她撲倒在地。

監視器畫面可見，身穿輕便運動裝的女子走在人行道上，一名身穿黑色上衣及迷彩褲的男子緊跟在後，在女子停下時一度若無其事超越她，接著趁女子走在自己前方時，一陣小跑步後跳起將她撲倒，以全身壓制她並伸出狼爪，約12秒後轉身逃跑，所幸女子毫髮無傷。

這段影片令眾多網友感到震驚，紛紛留言表示，「如果不是有影片，我真的不敢相信」、「這城市真是瘋了」、「拜託快抓到這怪物」、「他直接跳上去欸，太扯了」、「美國日常」、「光天化日之下發生這種事，太荒唐了」。

事實上，紐約過去幾個月來犯罪事件氾濫，謀殺、襲擊、槍擊及性侵案件都呈上升趨勢。部分市民指責，市長白思豪（Bill de Blasio）對犯罪行為不夠嚴厲，擔心這座城市會回到1980年代謀殺與槍擊四起的黑暗時期。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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