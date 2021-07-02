金融時報：高端股價大漲被查　曝台灣內線交易問題「監管不周」

▲ 高端疫苗生物製劑股份有限公司竹北製劑廠。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國媒體披露，台北士林地檢署正調查高端疫苗生物製劑公司，因其股價在6月公布新冠疫苗二期臨床實驗結果的幾天前上漲20%以上。報導分析，這引發外界質疑台灣金融監管不周，更使蔡英文政府陷入困境。

《金融時報》2日報導，台灣目前僅8.2%人口至少接種一劑疫苗，政府向高端採購500萬劑疫苗，以解決疫苗短缺問題。面對來自中國的外部壓力之際，此次對高端的調查又給蔡英文政敵攻擊總統的機會。

蔡英文5月31日發表談話指出，「我們也做了內部清查，相關政務人員都沒有炒股問題」，駁斥政府為拉抬高端股價而阻止疫苗進口的說法。財政部也表示，八大公股中沒有任何一家在高端大漲前買進該公司股票。

然而，《金融時報》指出，此次調查突顯台灣普遍存在的操縱股價問題，台灣金融監管機構往往沒有必要的法律權力來打擊此類行為。台灣大學法學教授王文宇說明，「高端的案例有很濃的政治色彩，但內線交易在台灣很常見。」

里昂證券（CLSA）分析師林書羽則向《金融時報》表示，「內線交易和股票操縱是個問題，金融業人人皆知」，小型上市公司發布財報利多之前，員工、金融中介及媒體記者透過親友帳戶買進的情況相當普遍，「大眾對政府監管金融業的能力沒有太大信心。」

法律人士指出，上述情形部分原因在於台灣金管會對內線交易案件沒有管轄權。但王文宇提到，地方檢察官沒有金融背景，起訴很難成功。Nolan Barton & Olmos 律師吳奐廷對此也說明，台灣內線交易定罪率不到40%。

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