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視訊連線到一半「裸女露半球」入鏡！　主播尬笑：技術性問題

記者吳美依／綜合報導

烏克蘭一間電視台透過視訊，採訪政治學專家埃洛夫斯基（Dmitry Elovsky），卻發生網路連線問題。這名學者看起來非常困惑，詢問是否發生故障，此時鏡頭卻突然被轉向，一名上半身赤裸的女子近距離入鏡，露出胸部上半部。主播們都感覺非常尷尬，立刻表示出現「技術性問題」，進入下一個主題。

埃洛夫斯基是烏克蘭Dozhd獨立電視台副總編輯，這天採訪主題為「2位獨裁統治者的會面」，也就是俄羅斯總統普丁、白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）會晤一事。

主播帕諾娃（Anna Panova）說道，「盧卡申科究竟向普丁要求了什麼，大家都很感興趣」，但埃洛夫斯基似乎沒有聽清楚，一臉疑惑地詢問，「那裡現在發生什麼事了嗎？我什麼都聽不見」。此時，鏡頭外的女子突然把攝影機轉向自己，大喇喇露出赤裸上身，聽見埃洛夫斯基說「算了、算了」，才把鏡頭轉回去。

▲烏克蘭政治學專家埃洛夫斯基（Dmitry Elovsky）視訊受訪到一半，鏡頭出現裸女。（圖／翻攝自YouTube／Новости Украины и мира）

▲埃洛夫斯基視訊受訪到一半，鏡頭上出現裸女。2名主播都傻眼。（圖／翻攝自YouTube／Новости Украины и мира）

雖然2名主播當場傻眼，但仍盡全力保持鎮定，面帶一貫笑容，表現十分專業。另一名主播席柯拉（Maxim Sikora）說，「據我所知，出現了一些技術問題。我們稍後會再與埃洛夫斯基聯繫」，接著繼續播報下一個主題。

《每日星報》報導，外界認為，入鏡裸女可能是埃洛夫斯基的技術助理，但目前仍不清楚確切身分。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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