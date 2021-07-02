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美眾院抗中法案　正名駐美代表處條文納入

▲台灣國旗，中華民國國旗，美國國旗，台美關係，美台關係。（圖／路透社）

▲法案認定台灣為美國印太戰略重要一部分，並表態支持台灣有意義參與國際社會、美台擴大經貿關係。（圖／路透社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓1日專電

美國眾議院外委會昨天和今天審議抗中「老鷹法案」，法案更新後包裹多條友台條文，包括美台就駐美代表處正名一事展開協商。外委會預計月中後表決法案，屆時應能順利通過。

眾議院外委會6月30日開始審議重大抗中法案。這部法案長達400多頁，全名為「確保美國全球領導地位及參與法案」（簡稱老鷹法案，EAGLE Act），是由民主黨籍眾院外委會主席米克斯（Gergory Meeks）5月25日提出。

法案旨為強化美國在政治、外交、軍事及科技等多領域實力，以因應中國挑戰。會議一開始，米克斯就先提出代替修正案，更新他先前提出的法案版本。

根據中央社記者取得的更新版「老鷹法案」摘要，法案包裹多部先前提出的友台法案條文，包含「台灣外交檢討法案」（Taiwan Diplomatic Review Act）、「台灣和平與穩定法案」（Taiwan Peace and Stability Act）、「台灣國際團結法案」（Taiwan International Solidarity Act）及「台灣學人法案」（Taiwan Fellowship Act）。

其中值得注意的條文包括「老鷹法案」指示美國國務卿，以將「駐美國台北經濟文化代表處」更名為「台灣駐美國代表處」（Taiwan Representative Office in the United States）為目標，與合適代表處人員展開協商。

法案也會修改去年3月上路的「台灣友邦國際保護及加強倡議法」（簡稱台北法，TAIPEI Act），加註聯合國對中華人民共和國的承認，並未處理台灣在聯合國或任何相關組織的代表權問題，亦沒有在中華人民共和國與台灣關係或台灣主權上採取立場。

此外，法案認定台灣為美國印太戰略重要一部分，並表態支持台灣有意義參與國際社會、美台擴大經貿關係，也強調確保台灣有能力抵抗中共恫嚇並自我防衛，有其重要性。

為增進雙邊文化教育交流，法案呼籲國務卿成立「美台文化交流基金會」，送美國學生去台灣學中文、文化、政治與歷史，深化雙方未來領袖連結。美方也會啟動「台灣獎學金計畫」，提供美國聯邦官員兩年的獎學金赴台學習。

多位共和黨友台議員在會中提出部分條文修正案，盼進一步強化美國對台關係。但因為內容涉及敏感領域，多數遭民主黨人反對。

其中外委會亞太小組共和黨首席成員夏波（Steve Chabot）提案，廢除台灣政府代表或軍人不得在執行公務時展示主權象徵符號的限制，例如中華民國國旗或軍徽；並將美國在台協會（AIT）處長職稱改為代表（Representative），且統一以「政府」稱呼台灣政府，而非「台灣當局」等隱晦字眼。

但包含米克斯在內的民主黨員認為，夏波修正案內涵「危險元素」，恐有損美國法律且升高台海緊張情勢，反而危害台灣友人，以口頭表決方式予以否決。夏波要求再以記名方式表決一次。

共和黨籍眾議員裴利（Scott Perry）則提案，呼籲美國將台灣視同「北約+」（NATO Plus）成員，與成員國享有同等的軍售待遇，包含須由國會批准的軍售案金額門檻，從現行1400萬美元（約新台幣3億9444萬）提高至2500萬美元。他也提案要美方正式給予台灣「主要非北約盟友」（major non-Nato ally）地位。

不過，米克斯以裴利修正案可能大幅改變美國對台政策為由，以口頭表決方式予以否決。裴利也要求再以記名方式表決一次。

目前唯一獲得委員會通過的友台修正案，是由共和黨籍眾議員柏謝特（Tim Burchett）提出、呼籲美方協助台灣以觀察員身分，加入由北極圈八國組成的北極會議（Arctic Council）提案。

抗中近年雖成美國跨黨派共識，但兩黨議員仍對「老鷹法案」部分條文意見分歧，特別在撥款資助氣候變遷計畫、缺乏較嚴格出口管制措施上。共和黨員批評這部由民主黨主導的法案，並未充分採納他們想法。

也因此會中議員爭相發言，幾乎人人都提出修正案，希望將自己想法納入法案中。眾院外委會花費昨、今兩天時間，才完成所有修正案辯論審議。

表決程序將於國會12日復會後擇日進行，屆時也會處理所有要求重新以記名方式表決的修正案。但目前眾院外委會主席加成員共51人，由民主黨占些微多數；未獲民主黨成員支持的提案，恐難在再次表決時過關獲得採納。

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