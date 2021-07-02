林昶佐環南攤商爆口角！陳時中：別爭吵「守住這一波就會贏」

記者洪巧藍／台北報導

環南市場再爆多人染疫，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日上午緊急到現場視察，宣布成立聯合前進指揮所，且發佈五項措施，包含設置篩檢站、發佈警訊等。記者會中立委林昶佐一度與環南市場自治會會長爭執，陳時中最後出來打圓場喊話，爭吵、爭執都毫無意義，處理問題才重要，「我拜託大家，現在是齊心抗疫的時候，好好做，把疫情在這波檔下來就會贏。」

▲CDC及北市府視察北市環南市場。（圖／記者屠惠剛攝）

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台北市環南市場2日爆出41人確診，陳時中緊急偕同陳吉仲、王美花等人，與市長柯文哲一同視察。到場關心的林昶佐怒嗆柯文哲講廢話，卻被攤商吐槽，「疫情發生以來，你有來環南市場關心過嗎？有嗎？沒有啊，虧我這麼挺你，騙肖！」

讓陳時中出面打圓場，他說，篩檢發覺病例就是要面對問題，爭吵爭執毫無意義，處裡問題才重要。「疫情就是這麼困難，病毒就是這麼狡猾，不是嘴巴一句話就會停下來，好不容易篩檢出來，就要把問題處裡掉」。

陳時中說，隨著整個調查變化，病例產生匡列狀況傳播路線不同，一直擬定新的計畫，這兩天成立聯合指揮中心，最主要交換情報，擬定戰略，突破掌握，「我拜託大家，這是齊心抗疫的時候，好好做，把這波擋下就會贏」。

陳時中會中強調，現在要和跟時間賽跑，第一要在環南市場裡設立篩檢站，今天下午會立即來準備完成，方便大家及時來採檢。下午也會發布疫情警示簡訊，因為都有做實聯制，這段時間有經過的，收到簡訊、有症狀，要跟衛生單位聯絡採檢， 沒症狀也可以來採檢。

今日下午五點前完成確診者疫調，市府這邊已經把相關人員隔離到防疫旅館，疫調迅速進行，把要匡列的人匡列好，明天把密切接觸者隔離完成，持續匡列風險區域人員安排採檢，周遭的人也可以來採。

陳時中特別呼籲，疫調需要一點時間，希望環南市場相關活動人員暫勿移動，相關所屬工作人員包商、攤商等，在家裡等待相關聯繫並配合相關疫調採檢。「我們在跟時間賽跑」，能夠越快把傳播鏈阻擋起來，疫情就越能控制，這次市府跟中央合作下應該能夠很快來完成工作。