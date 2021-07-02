黛妃雕像揭幕儀式　威廉哈利在親王葬禮後低調合體

▲威廉和哈利王子兄弟共同為黛安娜王妃雕像揭幕。（圖／路透）

實習記者黃品臻／綜合報導

英國威廉王子和哈利王子1日再度合體公開露面，為母親「威爾士王妃」黛安娜（Diana, Princess of Wales）的雕像揭幕，兩人皆共同表示，「每天我們都希望她仍然和我們在一起」。

據英國媒體BBC報導，威廉和哈利王子的此次合體受到各方關注，這是他們兩人自4月愛丁堡公爵菲利浦親王（Prince Philip）的喪禮後，首度一同公開露面。兩人1日在肯辛頓宮（Kensington Palace）的花園共同舉行雕像揭幕儀式，而這天也正是黛安娜王妃的60歲冥誕。

▲雕像揭幕儀式這天也正是黛安娜王妃的60歲冥誕。（圖／路透）

兩人在揭下綠幕後，一同駐足在雕像前，他們表示，「我們記得她的愛、力量和性格，這些特質使她成為世界各地向善的力量，使無數人的生活變得更好」。他們希望這座雕像「永遠被視為她生命和遺產的象徵」，並向世界上所有讓他們母親的記憶仍然存在的人致謝。

整場活動極為低調，僅有威廉和哈利王子、黛安娜王妃的兩個姊姊和弟弟以及雕像委員會的成員參加。而威廉和哈利王子在整場活動中也沒有公開發言或演講。

▲參與揭幕儀式的人並不多。（圖／路透）

雕像設置在肯辛頓宮內的「窪地公園」（Sunken Garden），肯辛頓宮表示，「當黛安娜王妃還住在這裡時，這座花園是她最喜歡的地方之一。」