慧眼看天下／缺貨又缺水 全球晶片持續搶貨中？

2021年對投資人來說是打破常規操作的一年,在這一年的一開始,全球性的大缺貨就出現在各個領域,加上疫情遲遲未能消散退去,讓這一年的投資市場充滿挑戰,隨著時間進入2021年的下半年,全球大缺貨的問題以及美中科技戰焦點「晶片」,依然是投資人最關心的事情,在美國總統拜登提出的美國基建計畫,當中興建晶圓廠是發展的重點項目,但隨著時間推進,晶片的問題獲得解決了嗎?年初,《慧眼看天下》就邀請了曾多年蟬聯英國《金融時報》最佳硬體分析師,對半導體供應鏈瞭若指掌的楊應超先生來節目中分析,台灣半導體產業的發展趨勢,在進入2021年投資市場的下半場,有哪些訊息依然是重點?全球晶片產業又進入一個什麼樣的發展局面?《慧眼看天下》第154集帶您一起回顧精彩的節目內容。

全球缺不停? 投資航運股不可不知的事

航運股是2021年最神奇的一個類股,許多投資人把它歸類在景氣循環股,認為它的獲利一般就落在那幾個固定的季節裡,但是新冠疫情打亂了這個規律,從鎖國的減少往來,到後來摻和了英國脫歐的因素,又因為疫情的稍稍緩解,放大缺櫃、缺船、缺人的問題,再加上上半年遇上「大排長榮」事件,形成全球物資流通的瓶頸,還有近期因為Delta病毒的快速散佈,讓中國大陸的南方塞港嚴重打亂世界海運的航程,種種因素累加讓航運股變成2021年台北股市裡最驃悍的一支飆股。

儘管之前還有專家信誓旦旦的認為這個三缺現象很快就會得到緩解,但顯然汪洋大海並不像開車般簡單,油門催下去,就能加速前進的速率,一旦貨物塞在大海的航程裡、塞在港灣進不了港、卸不了貨,一連串的蝴蝶效應就會大得讓投資人難以想像,2021年下半場的投資佈局,投資人不應該只看眼前發生的事,尤其面對航運股這支難以預測的飆股,還會漲多久?還能漲多少?從全球角度來看問題,或許比盲目的當沖更能賺到你想要財富。

中國大陸芯崛起 美國.台灣還能領先多久?

如果不是年初傳來歐美車用晶片缺貨,跑來跟台灣政府交涉,希望半導體製造業者可以改線幫忙趕製車用半導體,恐怕許多投資人都不知道,原來台灣的半導體產業在世界如此重要,甚至台灣已經是位居全球前三大生產國,但是台灣之於世界半導體產業的重要性,依然還是彭博社當初那篇「全球危險地依賴台灣半導體」(The World Is Dangerously Dependent on Taiwan for Semiconductors)為題的報導讓投資人驚覺,原來我們的護國神山這麼偉大,但是當投資人前仆後繼的蜂擁買入台積電的股票之後,是否真的賺到自己想要的財富?

回顧今年初,《慧眼看天下》訪問國際金融學者宋鴻兵時,他就說過一段話值得投資人再三思量,他以「價值窪地」來提醒投資人,當所有人都知道會賺錢的產業就不一定能讓你賺到錢,箇中的原因就在於,先進入佈局者才是獲利者,那麼半導體產業就不值得投資人再進場了嗎?事實上,半導體的應用廣泛到許多人無法想像,從烤麵包機、洗衣機、電冰箱…這類的家用產品,到手機、電腦、無人機…甚至是軍用飛機,幾乎到了無處不用晶片的地步,這也就是造成這一次全球性晶片大缺貨的原因之一,因為需求端之大之雜,供應鏈的運作就必須在製程上有所規劃,當初車用晶片之所以缺貨的原因,就在於去年因為疫情關係,汽車大廠預估開車的人變少,所以將生產線下調,卻沒想到,車用晶片在這一波半導體訂單裡選擇自動「淡出」的結果,就是後面訂單排不進半導體製程的流水線,這種搶半導體製程時間的狀況在今年層出不窮,原因依然在供應鏈就只有那麼多,即使歐美各國喊得震天嘎響要自己開闢半導體生產線,不要再受台灣製程時間的箝制,問題是,佈局一家半導體生產線不是一年兩年的事,是三年五年的事,而且各國佈局的還是屬於低階半導體市場,這個市場國外分析師就提過,中國大陸比其他各國跑得要快要更積極,這可能會導致低階半導體的市場價格更低,那麼到底現在哪些項目才是投資人還沒注意正悄悄在起飛的呢?更多關於半導體產業的訊息,請看《慧眼看天下》的播出。

東北亞情勢、中美角力戰,國際發展瞬息萬變,而中國大陸政經情勢、經貿發展,也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出國際視野節目《慧眼看天下》,由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧,曾採訪美國前總統老布希、柯林頓、新加坡建國總理李光耀,以及菲律賓前總統羅慕斯,還有馬來西亞總理馬哈迪等重要國際領袖,這樣的經歷,在台灣是唯一一人,而《慧眼看天下》,就是以如此宏觀的國際視野,寬廣的思維角度,帶您掌握國際,剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要新聞解讀,世界財經脈動,大陸發展趨勢;同時也邀請重量級學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心資深團隊製作—《慧眼看天下》台灣時間每周六晚間9點至10點,在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP、ETtoday新聞雲Youtube頻道線上同步播出,敬請鎖定。