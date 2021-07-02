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慧眼看天下／缺貨又缺水 全球晶片持續搶貨中？


新聞節目中心／綜合報導

2021年對投資人來說是打破常規操作的一年，在這一年的一開始，全球性的大缺貨就出現在各個領域，加上疫情遲遲未能消散退去，讓這一年的投資市場充滿挑戰，隨著時間進入2021年的下半年，全球大缺貨的問題以及美中科技戰焦點「晶片」，依然是投資人最關心的事情，在美國總統拜登提出的美國基建計畫，當中興建晶圓廠是發展的重點項目，但隨著時間推進，晶片的問題獲得解決了嗎？年初，《慧眼看天下》就邀請了曾多年蟬聯英國《金融時報》最佳硬體分析師，對半導體供應鏈瞭若指掌的楊應超先生來節目中分析，台灣半導體產業的發展趨勢，在進入2021年投資市場的下半場，有哪些訊息依然是重點？全球晶片產業又進入一個什麼樣的發展局面？《慧眼看天下》第154集帶您一起回顧精彩的節目內容。

▲▼全球缺貨回顧整理（圖／慧眼看天下）

全球缺不停？ 投資航運股不可不知的事
航運股是2021年最神奇的一個類股，許多投資人把它歸類在景氣循環股，認為它的獲利一般就落在那幾個固定的季節裡，但是新冠疫情打亂了這個規律，從鎖國的減少往來，到後來摻和了英國脫歐的因素，又因為疫情的稍稍緩解，放大缺櫃、缺船、缺人的問題，再加上上半年遇上「大排長榮」事件，形成全球物資流通的瓶頸，還有近期因為Delta病毒的快速散佈，讓中國大陸的南方塞港嚴重打亂世界海運的航程，種種因素累加讓航運股變成2021年台北股市裡最驃悍的一支飆股。

儘管之前還有專家信誓旦旦的認為這個三缺現象很快就會得到緩解，但顯然汪洋大海並不像開車般簡單，油門催下去，就能加速前進的速率，一旦貨物塞在大海的航程裡、塞在港灣進不了港、卸不了貨，一連串的蝴蝶效應就會大得讓投資人難以想像，2021年下半場的投資佈局，投資人不應該只看眼前發生的事，尤其面對航運股這支難以預測的飆股，還會漲多久？還能漲多少？從全球角度來看問題，或許比盲目的當沖更能賺到你想要財富。

▲▼全球晶片大戰（圖／慧眼看天下）

中國大陸芯崛起 美國.台灣還能領先多久？
如果不是年初傳來歐美車用晶片缺貨，跑來跟台灣政府交涉，希望半導體製造業者可以改線幫忙趕製車用半導體，恐怕許多投資人都不知道，原來台灣的半導體產業在世界如此重要，甚至台灣已經是位居全球前三大生產國，但是台灣之於世界半導體產業的重要性，依然還是彭博社當初那篇「全球危險地依賴台灣半導體」（The World Is Dangerously Dependent on Taiwan for Semiconductors）為題的報導讓投資人驚覺，原來我們的護國神山這麼偉大，但是當投資人前仆後繼的蜂擁買入台積電的股票之後，是否真的賺到自己想要的財富？

回顧今年初，《慧眼看天下》訪問國際金融學者宋鴻兵時，他就說過一段話值得投資人再三思量，他以「價值窪地」來提醒投資人，當所有人都知道會賺錢的產業就不一定能讓你賺到錢，箇中的原因就在於，先進入佈局者才是獲利者，那麼半導體產業就不值得投資人再進場了嗎？事實上，半導體的應用廣泛到許多人無法想像，從烤麵包機、洗衣機、電冰箱…這類的家用產品，到手機、電腦、無人機…甚至是軍用飛機，幾乎到了無處不用晶片的地步，這也就是造成這一次全球性晶片大缺貨的原因之一，因為需求端之大之雜，供應鏈的運作就必須在製程上有所規劃，當初車用晶片之所以缺貨的原因，就在於去年因為疫情關係，汽車大廠預估開車的人變少，所以將生產線下調，卻沒想到，車用晶片在這一波半導體訂單裡選擇自動「淡出」的結果，就是後面訂單排不進半導體製程的流水線，這種搶半導體製程時間的狀況在今年層出不窮，原因依然在供應鏈就只有那麼多，即使歐美各國喊得震天嘎響要自己開闢半導體生產線，不要再受台灣製程時間的箝制，問題是，佈局一家半導體生產線不是一年兩年的事，是三年五年的事，而且各國佈局的還是屬於低階半導體市場，這個市場國外分析師就提過，中國大陸比其他各國跑得要快要更積極，這可能會導致低階半導體的市場價格更低，那麼到底現在哪些項目才是投資人還沒注意正悄悄在起飛的呢？更多關於半導體產業的訊息，請看《慧眼看天下》的播出。

▼完整節目內容，將會於07月03日晚間9時首映播出，播吧、臉書、Youtube 請搜尋《慧眼看天下》。▲▼慧眼看天下第154集顯圖

更多精彩內容，請上Youtube搜尋『慧眼看天下』：

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關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢、經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出國際視野節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾採訪美國前總統老布希、柯林頓、新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，還有馬來西亞總理馬哈迪等重要國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要新聞解讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢；同時也邀請重量級學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心資深團隊製作—《慧眼看天下》台灣時間每周六晚間9點至10點，在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP、ETtoday新聞雲Youtube頻道線上同步播出，敬請鎖定。

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