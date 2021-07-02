台灣有訂！Novavax「效力90%」百分百防重症　專家封最佳新冠疫苗

▲ 台灣透過COVAX選擇取得諾瓦瓦克斯疫苗。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國生技公司諾瓦瓦克斯（Novavax）2日聲明證實，台灣透過疫苗全球取得機制（COVAX）訂購新冠疫苗。根據三期臨床實驗結果，該公司研發的候選疫苗效力達90.4％，可100%預防中度或重症，對抗Alpha、Beta、Gamma及Delta變異株效力達93%，引發廣泛期待。

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諾瓦瓦克斯6月14日說明，為評估使用次單元蛋白質技術的NVX-CoV2373疫苗在第二劑7天後是否能有效預防有症狀新冠肺炎，在美國及墨西哥119個研究地點招募2萬9960名志願者進行三期臨床實驗，其中2/3接種二劑，1/3接種安慰劑，結果證明其對預防有症狀新冠肺炎有效性達90.4％。

▲ 諾瓦瓦克斯公布疫苗效力。（圖／翻攝自Novavax）

今年1月底至4月底，研究人員在受試者中觀察到77起有症狀確診個案，接種真疫苗者14例，無任何中度或重症個案，接種安慰劑者則有63例，包括10例中度及4例重症。此外，在65歲以上及65歲以下具特定病史、可能定期接觸新冠病毒的高危險群中，疫苗預防效果也達到91％

調查顯示，受試者對疫苗的反應普遍良好，最常見的副作用為注射部位輕度至中度疼痛或壓痛，全身症狀則有疲勞、頭痛及肌肉痠痛，最多持續2天。

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諾瓦瓦克斯上月30日也在《新英格蘭醫學雜誌》發表英國臨床實驗結果指出，在Alpha毒株佔60％病例的英國招募1.5萬名成人進行研究，證明二劑NVX-CoV2373整體效力達到89.7%，對非Alpha毒株（與原始病毒相似的毒株）保護力更高達96.4%，副作用大多輕微且短暫。

美國《大西洋》（The Atlantic）雜誌6月24日刊登澳洲科學家巴斯蒂安（Hilda Bastian）評論指出，諾瓦瓦克斯疫苗具有較易於生產、保護力高且副作用輕微的3項優勢，為現有疫苗中最佳選擇。

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▲ 諾瓦瓦克斯副作用較為溫和，也較為短暫。（圖／達志影像）

諾瓦瓦克斯預計第3季在美國及其他地區申請緊急授權（EUA），保守估計9月至11月左右每月產量可達1億劑，12月有望再增加1.5億劑，年底可交付共5億劑。日本6月14日宣布，正討論進口1.5億劑諾瓦瓦克斯疫苗，武田藥品公司也與其簽訂疫苗技術轉移協議，未來將在日本國內生產諾瓦瓦克斯疫苗。

台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中6月20日在記者會上透露，台灣也在COVAX平台登記爭取配發諾瓦瓦克斯疫苗。該公司25日向《ETtoday新聞雲》證實，台灣的確透過COVAX選擇接受NVX-CoV2373疫苗，卻引發民眾質疑，我國未直接向諾瓦瓦克斯洽購。

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陳時中上月28日回應，去年便曾向該公司洽談，但對方建議透過COVAX爭取，我方向COVAX提出200萬劑要求，但COVAX目前幾乎停擺。《路透社》2日最新消息指出，諾瓦瓦克斯證實，台灣確實有經COVAX訂購，但未透露數量及交付日期等細節。

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