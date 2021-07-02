找不到手機！她曝iPhone「隱藏版功能」　喊1句話Siri秒回應

記者吳美依／綜合報導

許多人都有健忘的小毛病，一不小心就忘記剛剛把手機放在哪裡。國外網友吉莉安（Jillian）是一名iPhone使用者，她大方分享自己找不到手機時使用的「神奇小技巧」，原來只要iPhone被設定成能夠識別主人聲音，就可以輕鬆解決這個問題。

吉莉安表示，「你們知道嗎？你們找不到iPhone時，只要大喊『嘿，Siri，妳在哪裡？』，手機真的會回答『我在這裡』」。她開玩笑地說，這個隱藏版功能簡直是為了「像我一樣，整天都把iPhone調成靜音的人」所設計。

▲吉莉安分享自己尋找iPhone的小技巧。（圖／翻攝TikTok@hbpilates）



此影片上傳至TikTok後，累計近17萬次觀看，引發熱烈討論。但一些網友在留言處指出，手機必須開啟鈴聲，且翻到正面朝上，Siri才會發揮功能。

另外，如果不慎遺失iPhone，可以使用「尋找」（Find My iPhone）功能，登入蘋果帳戶，查看手機定位。Apple Watch也提供「呼叫iPhone」按鈕，點下即可觸發響鈴，找到手機後再關閉。蘋果今年推出藍牙防丟器AirTag，可作為鑰匙圈掛在個人物品上，透過手機追蹤位置。

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