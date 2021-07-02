金正恩龍顏大怒！「舉手表決」炒魷魚名單　李炳哲恐遭踢出決策圈

▲崔龍海主持北韓最高人民會議。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人、朝鮮勞動黨總書記金正恩6月29日主持政治局擴大會議時怒飆黨內高層與高級官員工作時怠忽職守，導致國家在防疫上面臨「重大危機」，嚴重危及國民生命安全，除了傳召、改選黨內幹部，還針對國家機關高層人事安排進行調動，甚至撤換政治局常務委員。有推測指出，李炳哲可能是被更換的人選。

北韓官媒《朝中社》於今（2）日的報導指出，最高人民會議常任委員會第14屆第15次全員會議昨（1）日在萬壽台議事堂進行，由最高人民會議常任委員會委員長崔龍海主持，審批修訂金屬工業法、化學工業法、機械工業法、毒品犯罪防止法的議案，最高人民會議相當於南韓的國會。

金正恩在該會議上表明，將改選政治局常務委員。政治局設有5名常務委員，是北韓最高的權力核心結構，除了金正恩在內，還包括崔龍海、勞動黨組織書記趙甬元、勞動黨中央軍事委員會副委員長李炳哲、內閣總理金德訓。

▲南韓媒體分析，李炳哲最有可能是被金正恩從政治局常務委員撤換的人選。（圖／達志影像）

南韓《韓聯社》分析，從崔龍海主持此次會議來看，可以得知他並未遭到金正恩從政治局常務委員中撤換；而趙甬元身為金正恩最貼身的心腹，常以上位者的姿態批評台下犯錯的官員，並非被撤換的人選；另外，從相片中可以看到內閣總理金德訓在會議上舉手表決，因此可得知唯一被金正恩撤換的人選，只剩下李炳哲。

報導從相片中推測，當在場官員舉手表決時，只有李炳哲與人民軍總參謀長朴正天兩人低頭、未舉手，且神情相當失落，因此很有可能在會議上遭金正恩叱責、撤換。

▲金正恩6月29日在會議上指出，因高級官員工作態度懈怠，造成家與人民面臨「重大危機」。（圖／達志影像）

據悉，《朝中社》並未在報導中詳細指出金正恩所指的「重大危機」為何事，以及遭到撤換的政治局常務委員為何人。南韓媒體推測，金正恩所指的重大危機，恐怕與北韓在因應全球疫情封鎖國境後，其所面臨的經濟危機有關，官員所推動的經濟政策，可能未達到金正恩所訂出的目標。

另外，北韓黨務機關報《勞動新聞》在2日發表社論，指出當黨幹部在推動政策出現失誤時可被原諒，但若態度怠慢、沒有責任心，導致國家與人民遭遇嚴重危害時，是絕對無法被饒恕的。

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