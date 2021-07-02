韓「女排雙胞」霸凌燒不停！被害者追加爆料點戰火　可悲下場曝光

▲李在英、李多英排球雙胞胎姊妹花驚傳過去多次霸凌隊上成員。（圖／翻攝自韓網、IG）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓年僅25歲的雙胞胎女排選手李在英、李多英，原本以「排球甜心」稱號聞名體壇，但今年2月卻遭網友貼出照片爆料，就學時曾多次校園霸凌，甚至在宿舍內持刀威脅。對此，所屬球隊「仁川興國生命」不僅無期限終止其出賽資格，甚至還宣布將姐妹花從球隊除名。

韓媒《MBC News》於6月28日採訪被害者，被害者在專訪中透露，「李多英無法消解心中怒火，竟然手持水果刀刺向牆壁、甚至劃向我的頸部，那時候我的脖子好像還被她的刀劃出血來！」

記者向被害者問道，難道李氏姊妹持的不是學業上需要使用的美工刀？對此被害者強調，是水果刀，而非美工刀。

對此，李在英6月30日在《SBS》的專訪上解釋事發經過，「當時李多英與被害者之間互有肢體衝突，由於李多英實在太生氣了，才拿著放在宿舍的折疊式水果刀，不過她絕對沒有在衝突過程中向被害者揮刀！」

根據《朝鮮日報》，原本球隊仁川興國生命正在安排將李在英、李多英登記為旗下所屬選手，不過受到媒體報導後所造成的輿論衝擊，導致球隊與公司形象重創，最後球隊才透過仁川興國生命保險代表理事副社長朴春園（박춘원）的名義發佈聲明，表示取消李氏姊妹花的選手登記，將其解約、從球隊中除名。

對此，李在英、李多英近期在多場與媒體的專訪中解釋，在與被害者產生衝突時，根本沒有將刀劃向被害者，而是緊緊握在手上，而今年2月遭到被害者在網路論壇上傳照片爆料後，球隊與公司更是威脅倆姊妹勿對外界做過多解釋，否則將會終止合約。

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