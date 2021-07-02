打二劑mRNA疫苗患心肌炎　美軍發現好發年輕男性

▲美軍人正在施打疫苗。（圖／擷取自US navy）

實習記者陳培鈞／綜合報導

美軍研究指出，部分男性軍人接種mRNA疫苗後，發生心肌炎症狀的機率，高於預期，在43萬6千名接種過第2劑疫苗的男性軍人中，有20人出現心肌炎的症狀，高於預期的8人，研究人員呼籲，不能因為罕見的副作用，而降低對疫苗的信心，但有必要增加對心肌炎的關注。

根據《Military》報導，這些患者的年齡從20到51歲不等，其中有14人是打莫德納、6人接種輝瑞疫苗，另外有3人是在接種第一劑疫苗後，就發生心肌炎，這些人平常身體都很健康，沒有其他疾病或感染新冠肺炎，其中16名軍人的症狀，在一周後得到緩解，但仍有7名患者持續胸痛。

▲美軍研究發現，年輕男性打mRNA疫苗，有機率換心肌炎。（圖／擷取自US navy）

美國食藥管理表示，必須告知疫苗接種者，施打後可能會有心肌炎的症狀，且症狀主要發生年輕男性身上，尤其是在接種第二劑之後。美國疾病控制與預防中心官員表示，每100萬接種疫苗的人中，會有12.6個心肌炎案例，建議12歲以上的人，都接種新冠疫苗，降低染病機率，但目前尚未確定，為何疫苗會引起心肌炎。

研究人員指出，在mRNA疫苗的3期試驗中，沒有對心肌炎的不良反應，除了天花疫苗外，很少案例與過敏性心肌炎相關，但mRNA疫苗和天花疫苗的不良反應者，兩者症狀不同，不能因為罕見的副作用，而降低對疫苗的信心，但有必要增加對心肌炎的關注。截至6月11日，在410萬的軍人接種者中，有30個心肌炎案例。