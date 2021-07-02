東歐2國民眾不願接種！3.5萬劑AZ疫苗放到過期　急捐他國或轉售

▲羅馬尼亞和保加利亞有數萬劑疫苗即將過期。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合外電報導

全球有許多國家因疫苗數量不足，導致國內接種率遲遲無法提升，但位在東歐的羅馬尼亞和保加利亞卻有數萬劑疫苗已放到快要過期，在民眾遲遲不願施打的狀況下，只能轉送給鄰國，甚至開始詢問藥廠能否延後交貨。

根據《彭博社》報導，羅馬尼亞有3.5萬劑阿斯捷特利康（AstraZeneca）疫苗在6月底過期，但該國的疫苗完全接種率僅24％，而保加利亞有2萬劑會在7月底過期，該國疫苗完全接種率甚至只有11％。

這兩國民眾遲遲不願施打疫苗的原因源自於對政府的不信任，以及對AZ疫苗副作用安全性的質疑，在保加利亞甚至連醫護人員都不願意鼓勵民眾接種。為了解決國內剩下的疫苗，羅馬尼亞正在詢問藥廠是否能延長保存期限，也希望能延後未來兩個月440萬劑訂單的交貨時間。

▲保加利亞的疫苗完全接種率僅11％。（圖／達志影像／美聯社）



保加利亞目前正積極推動第二劑施打，希望能盡速消化完剩餘疫苗，同時向巴爾幹半島的鄰國捐贈疫苗，國內也有不少旅遊團體表示，政府應該要開放觀光客入境打疫苗，以挽救觀光產業。國家旅遊局常務董事波琳娜（Polina Karastoyanova）說，「既然我們的稅收都用來支付疫苗，我們建議用它來刺激疫苗旅遊，而不是把它們扔進垃圾桶。」

羅馬尼亞目前將施打重點轉移到農村地區，希望能靠著和當地關係密切的醫生，說服民眾施打疫苗，但民眾仍不買帳。羅馬尼亞政府也決定向丹麥出售120萬劑輝瑞疫苗，總理克楚（Florin Citu）表示，政府每天都會收到許多國家的疫苗購買請求，該國也預計會把剩下的疫苗賣到更多國家。

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