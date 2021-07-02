搶先貝佐斯！　英國維珍銀河創辦人宣布：本月11日上太空

▲英國維珍集團創辦人布蘭森（Richard Branson）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國電商亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）1日表示，他將於20日和85歲前太空飛行員馮克展開太空旅行。不過，他的競爭對手、英國維珍集團創辦人布蘭森（Richard Branson）宣布，他將搭乘自家公司、維珍銀河（Virgin Galactic）的火箭搶先於11日登上太空。

根據BBC報導，布蘭森在聲明中表示，「我堅信太空屬於我們所有人，經過17年的研究、工程和創新，維珍銀河成為新的商業太空產業先鋒，準備被向人類打開宇宙大門，永遠改變世界。」他將在11日搭乘維珍銀河在美國研發的「Unity火箭」飛往太空。

I’ve always been a dreamer. My mum taught me to never give up and to reach for the stars. On July 11, it’s time to turn that dream into a reality aboard the next @VirginGalactic spaceflight https://t.co/x0ksfnuEQ3 #Unity22 pic.twitter.com/GWskcMSXyA — Richard Branson (@richardbranson) July 1, 2021

聲明指出，維珍銀河的首次航行全程都會透過臉書（Facebook）、YouTube和推特（twitter）直播。據了解，已經有約600人支付了保證金，希望能搭乘維珍銀河的火箭展開太空旅行，每人繳納的金額約在25萬美元（約台幣704萬元）左右。

美國聯邦航空管理局（FAA）在上星期授予維珍銀河商業太空飛行許可證，讓布蘭森、貝佐斯和SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）的億萬太空競賽再向前邁進一步。

貝佐斯預計20日會和現年82歲的前飛行員馮克（Wally Funk）一起航行至距離地表100公里處的「卡門線」（Karman line）並停留數分鐘後再返回。

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