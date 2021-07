搶先貝佐斯！　英國維珍銀河創辦人宣布：本月11日上太空

▲英國維珍集團創辦人布蘭森(Richard Branson)。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

美國電商亞馬遜(Amazon)創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)1日表示,他將於20日和85歲前太空飛行員馮克展開太空旅行。不過,他的競爭對手、英國維珍集團創辦人布蘭森(Richard Branson)宣布,他將搭乘自家公司、維珍銀河(Virgin Galactic)的火箭搶先於11日登上太空。

根據BBC報導,布蘭森在聲明中表示,「我堅信太空屬於我們所有人,經過17年的研究、工程和創新,維珍銀河成為新的商業太空產業先鋒,準備被向人類打開宇宙大門,永遠改變世界。」他將在11日搭乘維珍銀河在美國研發的「Unity火箭」飛往太空。

I’ve always been a dreamer. My mum taught me to never give up and to reach for the stars. On July 11, it’s time to turn that dream into a reality aboard the next @VirginGalactic spaceflight https://t.co/x0ksfnuEQ3 #Unity22 pic.twitter.com/GWskcMSXyA