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說好的8000萬劑不見蹤影！　拜登疫苗外交「進度落後」遭批

▲▼美國贈送台灣莫德納疫苗。（圖／路透）

▲美國承諾將為世界50個國家贈送8000萬劑疫苗，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國6月承諾，將在30日前，把8000萬劑疫苗分配給全球50個國家，然而不少國家至今仍未見到疫苗的蹤影，也讓許多公衛專家批判，拜登的疫苗外交行動緩慢、沒有效率。

據美聯社報導，美國總統拜登（Joe Biden）上個月承諾，將於6月底前，分配8000萬劑輝瑞、莫德納、嬌生與AZ疫苗給全球50個國家，其中亞洲國家可獲700萬劑，台灣也榜上有名。

然而，如今時序已邁入7月初，不少國家仍未見到疫苗的蹤影，也讓外界不斷抨擊，拜登的疫苗外交行動無法實現。美聯社統計顯示，美國至今只向10個受援國送出了不到2400萬劑的疫苗，距離8000萬的目標仍相距甚遠。

▲▼疫苗。（圖／路透）

白宮指出，後勤和監管方面的障礙是減緩美國疫苗外交步伐的重要因素，儘管美國已準備好足夠的疫苗準備送給各國，但卻在法律、醫療規範、海關、冷鏈、語言、運輸等方面遇到阻礙，而解決這些問題的時間也超出預期，因此才拖沓至今。

然而，《紐約時報》報導稱，白宮傳出消息指出，他們已履行了拜登的承諾，將800萬劑的第一批疫苗全數送出。有官員表示，8000萬劑疫苗的一半皆已發貨，其餘的也將在未來幾週送出，這個消息預計將在當地時間7月1日宣布。

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