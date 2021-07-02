嬌生疫苗可有效對抗Delta！　抗體水平和免疫反應可延續8個月

▲最新研究顯示，嬌生疫苗克有效對抗Delta變種病毒。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

具有高傳染力的印度變種病毒（Delta）即將成為美國主要的流行病毒株。嬌生藥廠最近宣布，一項最新研究發現，其單劑疫苗在對抗Delta時，可以提供良好的保護，而且即使接種時間已過8個月，接種者的抗體水平和免疫反應依舊穩定。

據美國ABC報導，過去的數據表明，輝瑞與莫德納等需要施打2劑的疫苗，可以有效對抗極具傳染力的Delta變種病毒，不過有專家擔心，只需要打1劑的嬌生疫苗，可能不會有同樣的效果。

嬌生藥廠7月1日宣布，研究人員對10位曾接種嬌生疫苗的參與者進行血液樣本分析後發現，嬌生疫苗在面對Delta等變種病毒時，會產生強烈的免疫反應，其中和抗體效價的指標也十分良好，可見這種疫苗在對抗變種病毒是有效的。

▲科學家發現，接種嬌生疫苗8個月後保護力依舊良好。此為示意圖，非新聞當事人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

此外，研究也發現，接種嬌生疫苗的人即使過了8個月，抗體水平和T細胞反應依舊十分穩定，顯示嬌生疫苗所帶來的保護力，比科學家的預期來得更持久有效。這是因為嬌生所引發的記憶B細胞（MBC）會隨著時間的推移而變得成熟，並延續它們對抗感染源的能力。

當一個抗原與一個從未被此抗原刺激過的B細胞接觸時，人體的初次免疫將被激活，導致B細胞大量增殖。其中多數分化為效應B細胞以產生抗體來清除感染，其餘的則分化為記憶B細胞，讓抗體延續。而T細胞則是淋巴細胞的一種，它可以產生抗體，並殺死被病毒感染的細胞。

參與此實驗的貝斯以色列女執事醫療中心（BIDMC）病毒學與疫苗研究中心主任巴魯克（Dan Barouch）表示，嬌生疫苗的研究結果「振奮人心」，不過他不得不承認，此研究也有其局限性，因為他們使用的不是來自真實世界的數據。

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