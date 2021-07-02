「712微解封」初步規劃曝！夜市攤商單雙分流　電影院擬一定程度開放

▲寧夏夜市先行微解封。（圖／記者周宸亘攝）

記者張乃文／台北報導

中央及各縣市政府目前為7/12微解封討論相關指引，初步規劃可能會分成市集攤商等及大型規模企業來看，前者會以人數、時間限制做初步考量、後者則是採分流等相關可控作業進行管理。而指揮中心則仍未說明最新進度，副指揮官陳宗彥也說，各部會尚在盤點中。

對於微解封議題，陳時中在指揮中心記者會上指出，目前仍以控制疫情為主，7月12日以後的規劃是如果開放後，要如何及時因應疫情；因此會訂定不同行業的指引，盼在人員管理、分流上班、健康監測、環境清消都能達到標準，未來若開放，萬一有疫情就能及時因應。

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據消息人士透露初步規劃，夜市攤商未來可能會以單、雙日區分，也就是各攤位分成單雙日開放隔開的「分流」，民眾本身則不建議「邊走邊吃」。民生需求的餐廳來說，內用基本必須以餐廳大小規劃用餐人數、間隔距離，中間也要放置隔板等。

至於生活類靜態的場館，如：圖書館、電影院，應有機會可以「某程度開放」，但確切情況還是要等指引公布後較為清楚。

▲民眾期盼7/12能如期解封。（圖／記者林敬旻攝）



另外，先前原定29日復賽的中華職棒，因受到Delta變異變種病毒影響，無法如期復賽，陳時中表示，若近期幾個群聚案件能被控制下來，確實有望在三級警戒解除前復賽與舉辦7/17的明星賽。據了解，屆時初步可能暫以不開放觀眾進場先行開打，接著再循序漸進的讓部分觀眾進場。

陳宗彥今早被問及最新進度時僅說明，相關降級或調整等，今天與縣市政府並沒有這部分的討論，各部會也都還在盤點，會以疫情變化來做觀測跟監測，哪些可開放及如何開放，都還在計畫中，完成後會再公布。