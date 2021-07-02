放開那個布蘭妮！小甜甜13年的「黑鏡人生」　1個恐怖單字學起來

▲小甜甜布蘭妮控訴父親軟禁、控制她。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

美國明星歌手小甜甜布蘭妮日前在首場法庭公開聽證會上，向法官控訴自己13年的人生都被父親牢牢操縱著，周遭的人也全都參與其中。她說過去自己一直拒絕承認生活遭人控制，又屢屢飽受震驚，「我深受創傷」，23分鐘的陳述讓粉絲心痛，也引起廣大關注。外語教學節目Podcast《宇宙人外信》本集談到，小甜甜的人生宛如黑鏡影集，「操縱」和「身心受創」是本集的關鍵單字。

網路上流傳已久的標籤「#freebritney」（解放布蘭妮、放布蘭妮自由）6月再次登上熱搜，小甜甜布蘭妮（Britney Spears）在首場法庭公開聽證會上，不斷提及「想要取回自己的人生主控權」、「我想要自由」、「我想要立刻結束監管關係，且不必再接受評估」，句句控訴著自2008年被法院判決由父親為法定監管人，「照顧」她的財產生活以來，自己所承受的痛苦。

▲小甜甜布蘭妮先前被爆接受精神治療，另一說則指這是她被人以手段控制。（圖／CFP）

23分鐘的陳述中，布蘭妮揭露父親、醫療團隊、律師等人的「惡行」，她說自己一直想再生小孩，卻被強迫在體內安裝避孕環；她的6000萬美元資產由父親控制，而周遭的人強迫她巡迴演唱，若不照他們的意思舉辦，小甜甜就不能花自己的錢，甚至無法和男友見面，而巡迴演唱是現今音樂產業最賺錢的一環；小甜甜還控訴被「下藥」，醫師在5個月前將她的藥物換成「鋰」，她說這藥物只要幾個月，就能讓人從精神恍惚的狀態淪為精神障礙。

布蘭妮的陳述中充滿著他人「操縱」自己的行為，她也直白表明已經遍體鱗傷，而她如今想要的不過是拿回自己的人生。主打中、英、日、韓四聲道的外語教學Podcast節目《宇宙人外信》中提到「操控」與「控制」在英文中的用法不太一樣，一般而言人們會形容自己的另一半愛控制穿著、管東管西，在英文中的用法是「controlling」（控制狂），但若是一個人心機算盡，利用各種手段擺佈他人意志，則會說「manipulate」（操縱）。

不過日文儘管是取自英文單字，但在這用法又有所不同，日文形容操縱的單字，是取自英文的「control」（控制），唸作「コントロール」（Kontorouru）。節目中也有講到「受到創傷」的英日韓文，以及其他單字，每周四、五固定更新的《宇宙人外信》會就時事新聞介紹相關單字片語和用法。