▲ 東風-41洲際彈道導彈。(圖/達志影像/美聯社)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國《華盛頓郵報》6月30日根據衛星照分析報告獨家報導,中國正在甘肅省玉門沙漠地帶建造逾百座洲際飛彈發射井,使得中國各地建造中的發射井數量大幅上升。專家指出,這可能代表北京核武能力出現重大擴張。

加州明德大學蒙特雷國際研究學院詹姆斯.馬丁核不擴散研究中心(James Martin Center for Nonproliferation Studies)研究人員路易斯(Jeffrey Lewis)及伊夫勒斯(Decker Eveleth)分析商業衛星影像,確認甘肅省玉門沙漠一帶正建造119座導彈發射井,還發現一處可能為控制中心的構造。

