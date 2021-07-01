警查獲2260kg非法煙火　下秒「炸出巨大火球」16傷！驚悚瞬間曝

▲現場突然發生爆炸事故，至少傷及16人。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國加州洛杉磯30日晚間出動小組，查獲超過5000磅（約2260公斤）的非法煙火，沒想到在過程中突然發生爆炸事故，衝擊力道波及周邊多戶民宅及車輛，至少造成16人受傷，其中3人傷勢嚴重。現已知9名傷者是警察，爆炸原因仍有待釐清。

綜合福斯新聞、紐約郵報報導，調查人員及炸彈小組接獲該社區成員舉報之後，隨即派出警力，並在嫌疑犯家中查獲超過5000磅的非法煙火。然而煙火還沒運走就發生爆炸事故，周邊多間民宅都受到波及，民宅窗戶直接被震碎，更有車輛被衝擊力道當場掀翻。

警方在推特透露，當時部分煙火存放在炸彈小組的車上，這是相關預防措施的一環，但現階段仍不清楚爆炸發生的原因。

文中提到，這起事故至少造成16人受傷，其中9人為員警。當局也逮捕涉嫌持有煙火及破壞性裝置的嫌疑人，且懷疑這名可疑份子也有危害兒童嫌疑，因為當時屋中有2名孩子。

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