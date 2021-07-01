柯文哲認了北農染疫處理疏失　 陳怡君：儘速填補防疫漏洞

▲北農新冠毅情連環爆，台北市政府擴大篩檢能量，由台北榮總團隊進駐北農濱江果菜市場，對攤商工作人員進行PCR篩檢。（圖／記者湯興漢攝）



記者黃巈禾／台北報導

北農5月中旬爆發疫情至今1個多月，各界質疑北市政府不做疫調導致疫情擴大，市政府始終強調都有疫調，不可能蓋牌。不過，台北市長柯文哲在上個月29日市政會議上坦承「北農零批業者確診卻未封攤，北農公司管理顯有問題」。對此，台北市議員陳怡君表示，柯文哲終於願意坦承北農及市場處無力管理，期盼市府能夠儘速填補防疫漏洞，早日達到清零目標。

北農5月20日發生一名員工確診以來，截至6月30日為止，累計確診人數已達95例。根據台北市政府第218次市政會議紀錄，柯文哲在會中裁示，「北農零批業者確診卻未封攤，北農公司管理顯有問題，市場處發現問題難以處理，應即時提報市長室會議討論，目前疫苗及疫調事宜分別由蔡副市長及黃副市長負責，每週一、三、五開會，如有必要得增加開會次數，請大家共同研商解決對策。」

陳怡君表示，這一個月來，不斷接獲北農攤商陳情，指北農群聚感染情況嚴重，攤商人人自危，不過北農先是隱匿疫情、不公布疫調足跡，至6月18日18人確診，才緊急召開線上記者會對外說明，不過此時已錯失第一時間截斷傳播鏈的機會，致疫情一發不可收拾。

陳怡君指出，北農群聚感染擴散以來，北市府一再將責任往外推表示「一半病例都是來自新北跟基隆」，企圖甩鍋給中央及其它縣市，似乎北市一點責任都沒有，而北農疫情，直到6月下旬中央緊急介入協助、市府設立前進指揮所，對北農員工、攤商進行大規模快篩、施打疫苗後，疫情才漸獲控制。

陳怡君強調，「疫調、匡列、隔離、篩檢」是截斷病毒傳播的四大手段，缺一不可，期許市府記取教訓，「面對問題是解決問題的第一步」，後續防疫能確實落實執行每個步驟，唯有如此才能早日解封，讓市民早日回歸正常生活。