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保時捷隨你砸！少年當街暴擊全都合法　3000萬超跑50秒毀了

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者詹雅婷／綜合報導

英國肯特郡上月25日出現令人震驚的一幕，一名少年對著價值80萬英鎊（約新台幣3152萬元）的保時捷猛砸，時間持續至少50秒，直到手中的金屬棒脫落才停手。而這一切全被剛好路過的28歲男子拍攝下來，在警方調查後真相曝光，原來毀損保時捷的行動，早已得到車主同意。

▲▼ 英國少年當街砸爛保時捷。（圖／翻攝自YouTube）

▲該名少年砸爛保時捷的同時，身旁還有1名年長男子及1名女子。（圖／翻攝自YouTube，下同）

綜合太陽報、每日郵報等英媒報導，事發於6月25日，當時剛下班的28歲男子漢姆布魯克（Ryan Hambrook）正開車回家，卻沒想到一名年約15歲、16歲的少年拿到金屬製棍棒之後，立刻朝著保時捷一陣猛砸，且身邊還有一名年長男子及另名女子在場。這眼前一幕讓他瞬間嚇傻，趕緊開始錄影。

影片畫面顯示，在年長男子拿給少年工具後，似乎在旁下指示，讓少年動手狂砸保時捷。這一切大約持續50秒鐘，直到工具從他手中脫落才停止。

▲▼ 英國少年當街砸爛保時捷。（圖／翻攝自YouTube）

肯特郡警方發言人事後表示，警方當日確實接獲砸車的報案，通報時間約在傍晚6時10分左右，並派出員警到場瞭解狀況，在與車主交談後發現，「（車主）表示，車輛毀損的動作事前經過允許，並未出現違法行為。」

據了解，這輛被砸毀的保時捷車款為Carrera GT，價值約80萬英鎊（約新台幣3152萬元）。

宇宙人外信：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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