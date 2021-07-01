專家：台灣是美中關係「最危險引爆點」　中國行動關鍵時間點曝

▲ 台美TIFA復談也引發中國不滿。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

台海情勢日漸升溫，成為國際社會關注焦點。前新加坡高級外交官考西坎（Bilahari Kausikan）指出，台灣是美中關係中最危險的引爆點，但全面衝突是不可能的。前澳洲總理陸克文（Kevin Rudd）則預料，中國會在2020年代晚期至將邁入2030年代的時間點啟動統一，勢必帶來危險。

但考西坎30日也向CNBC表示，長達40年的美蘇冷戰期間，核武威懾至少維持二個主要國家間的和平，「我認為這將再度維持美中之間的和平」，不致爆發全面衝突。根據核武威懾理論，一個國家使用核武報復的可能性能防止敵國攻擊。

身為中國問題觀察家，陸克文說明，統一台灣仍是中共的未竟事宜，解放軍多年來都為確保「台灣回歸」而研擬計畫，若國家主席習近平在明年連任，可能就會採取行動，「我認為我們在2020年代末期到2030年代會來到一個中國大陸思考如何使台灣重新與大陸結成政治聯盟的時期，這對我們所有人來說都很危險。」

考西坎則表示，事故隨時都有可能發生，但若真的發生，美國和中國都「傾向盡最大努力控制」。

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