婚前性行為被抓！少女遭判「鞭刑100下」　行刑完當場昏厥影片曝

▲少女遭鞭100下後當場昏厥。（圖／翻攝自Official iNews）



記者張方瑀／綜合報導

印尼亞齊省一名少女因為發生婚前性行為，遭當地法院判處公開鞭刑100下，而她被拉上行刑台時，許多民眾都在台下圍觀，結果當鞭子狠狠抽打在少女背上，她堅強撐完100下後直接在台上暈倒，立刻被執法人員攙扶下台的畫面也曝光。

根據《每日郵報》報導，亞齊省司馬威市（Lhokseumawe）一名少女6月28日因婚前性行為，被當地法院判處公開鞭刑100下。從曝光的影片可以看到，少女穿著白色長袍走上行刑台，而台下也有許多民眾圍觀，紛紛拿著手機錄下行刑畫面。

▲▼印尼亞齊省少女因婚前性行為被判公開鞭刑100下。（圖／翻攝自SINDOnews、Theacehpost）



總共100下狠狠抽打在少女背上後，她全身癱軟暈倒在台上，執法人員立刻上前查看狀況，並將她攙扶下台，當地族長祖克夫力（Zulkifli）表示，少女雖然在台上暈厥，但她目前恢復狀況良好。除了少女之外，同時還有提供少女和男友房間的男子，被公開鞭刑75下，不過報導未提及男友的處分。

亞齊省是印尼唯一擁有執行伊斯蘭教法自治權的地區，當地民眾只要喝酒、通姦、婚前性行為或同性性行為，都會被處以公開鞭刑。儘管亞齊省官員2018年誓言要結束「公開」鞭打，但根據統計，該省目前公開鞭刑的數量反而持續增加。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast