嗨搶鏡頭釀「環法車賽」連環大追撞！　她被逮「悲劇下場」曝光

記者吳美依／綜合外電報導

108屆環法自行車賽（Tour de France）於6月26日登場，未料首日就發生嚴重追撞車禍。一名觀賽女子高舉標語，抬頭望著道路上方的攝影機「搶鏡頭」，紙板伸到賽道上卻不自知，導致選手相繼撞上受傷。她目前已遭逮捕，並將面臨主辦單位的提告指控。

《法國24》等外媒報導，30歲法國女子發現闖下大禍後，竟立刻離開現場，數日後才向警方自首，目前已被拘留。布雷斯特（Brest）檢察官米安索尼（Camille Miansoni）於6月30日證實此事。

The worst Tour de France crash I've ever seen pic.twitter.com/1jngQE1pYg — daniel mcmahon (@cyclingreporter) June 26, 2021

環法自行車賽副主任圖奧（Pierre-Yves Thouault）向《法新社》表示，「我們正在起訴這名行徑惡劣的女性，以免極少數人毀了所有人的興致」。法國憲兵隊中校謝勒（Joël Scherer）指出，此事件主要問題在於道路安全，女嫌可能面臨「明顯刻意違反安全謹慎責任，意外造成短期傷害」的指控。

▲環法自行車賽首日就發生連環追撞的嚴重車禍。（圖／路透）



此意外發生於布雷斯特前往朗代爾諾（Landerneau）路段賽程，法國女興奮對著鏡頭揮舞寫著「爺爺和奶奶」的紙板，背對疾駛而來的車隊。德國選手馬丁（Tony Martin）撞上後摔倒在地，緊跟在後的多名選手也來不及閃避，釀成追撞慘案。

此意外導致比賽暫停5分鐘以上，多人受傷，其中德國選手薩特林（Jasha Sutterlin）甚至因傷勢過重被迫退賽。環法自行車賽6月28日又在另一處狹窄路段發生追撞，許多選手發起抗議「沉默1分鐘」，要求更安全的比賽環境。

觀眾嗨舉標語闖賽道！ 環法車賽「20多名車手追撞」驚險畫面曝光

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