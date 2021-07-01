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英擬9月開打第3劑疫苗！防堵「流感+Delta病毒」　老人、醫護優先

▲▼新冠肺炎,疫苗,英國。（圖／路透）

▲英國擬9月開打第3劑疫苗。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

英國已有超過4450萬人打完第一劑新冠疫苗，接種率突破8成，確診死亡率也降至千分之一。不過由於Delta變種毒株仍持續蔓延，加上秋冬恐有流感傳播，因此英國政府在考慮9月開始追加施打第三劑疫苗，以第一線醫護和老年族群優先，希望能完全阻斷Delta病毒傳播鏈。

英國疫苗接種和免疫聯合委員會（JCVI）向政府提出建議，讓超過70歲以上的年長者、前線醫護人員在9月開始施打第三劑疫苗。醫護人員擔心，由於Delta病毒持續擴散，加上秋冬將迎來流感季節，因此流感和新冠疫苗可能會同步開始施打。

JCVI主席林偉勝（Wei Shen Lim，音譯）指出，疫苗加強計畫的主要目的是減少重症和死亡，「JCVI建議，從9月開始替脆弱人群提供第三劑疫苗，能夠最大限度地提高個人防護，在冬天到來之前保障國民安全。」衛生大臣賈偉德（Sajid Javid）表示，他們正和國民保健署（NHS）合作，希望能盡快推動第3劑接種計畫，「我們需要學會與這種病毒共存。」

英國過去一星期新增12萬確診病例，但儘管確診病例急遽升溫，重症住院和死亡案例卻僅緩慢回升，與先前的「同步拉升」情況不同，代表疫苗的確對於防止重症死亡有一定效果，但這也表示儘管接種完疫苗，英國仍被新冠疫情壟罩。

流行病學家史佩特（Tim Spector）表示，根據現行狀況來看，疫苗肯定斷開了確診和重症的連結，「我們還是很少看見任何已經完全接種的人被送來醫院，只有很小一部分。」

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