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澳2.5萬人小城封鎖3天！　僅因「確診親密接觸者」停留機場7小時

▲▼澳洲雪梨封城。（圖／路透）

▲澳洲雪梨封城。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

澳洲為了防堵Delta病毒疫情，雪梨、達爾文、伯斯和布里斯本等四大城市宣布封鎖，等同澳洲有超過1000萬人口受到影響。而中部內陸人口僅2.5萬的城市愛麗斯泉，也因為確診病患的「親密接觸者」曾停留當地機場7小時，因此宣布全城封鎖3天，阻斷任何可能感染源。

根據《天空新聞》報導，愛麗斯泉（Alice Springs）距離達爾文約1287公里，剛好位在澳洲內陸正中心，人口僅約2.5萬，然而該市因為一名與Delta病毒確診病患有親密接觸的男子，曾在當地機場停留7個小時，就宣布全城封鎖三天，避免疫情擴散。

▲▼位在澳洲內陸的愛麗絲泉（Alice Springs）。（圖／翻攝自Google maps）

▲位在澳洲內陸的愛麗絲泉（Alice Springs）。（圖／翻攝自Google maps）

北領地首席部長（Chief Minister）甘納（Michael Gunner）表示，該名男子的5名同住室友中，有4人確診，「他在愛麗絲泉機場停留時，雖然不太可能有傳染性，但就像其他所有決定一樣，我們不會在這個問題上冒險，我們會基於他已經確診來進行操作。」

澳洲在疫情初期成功避免了大爆發，目前僅有3萬560例確診、910人死亡，但根據數據統計，澳洲只有不到6％的人接種完兩劑疫苗，約30％的人接種了第1劑。疫苗推廣龜速、防疫旅館系統的破口遲遲不見改善，讓保守派政府近來在防疫上飽受批評。

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