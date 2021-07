中共「戰機射飛彈」賀黨慶！遭爆盜用印度影片　官媒急刪貼文

▲《中國環球電視網》發布「殲-10戰鬥機」的影片(右),卻被網友質疑抄襲印度空軍(左)。(左圖/翻攝YouTube頻道kashsoldier;右圖/翻攝Twitter@IndoPac_Info)

記者吳美依/綜合報導

中國官媒《中國環球電視網》(CGTN)於6月30日發布解放軍「殲-10戰鬥機發射飛彈」影片,慶祝今(1)日共產黨百年黨慶,卻被眼尖網友發現,許多片段與印度空軍2013年一部影片高度雷同。此貼文目前疑似遭刪除,但已被許多網友「備份」瘋傳。

1/ #China's #PLA video of a J-10 fighter pilot actually uses #indianairforce LCA Tejas clips as found by @Mave_Intel



The #Chinese copycat factory in action!!!



Check at 0:16 time https://t.co/HzieZOJEXV pic.twitter.com/Enjdkpex9k