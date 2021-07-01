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17歲少女約炮「謊稱成年」　31歲男見免費傻赴約...完事遭仙人跳

▲▼李春在為排解性慾，性侵、殺害女高中生。（示意圖／取自Pakutaso）

▲被害人最初以為只是普通約炮，怎知卻遭到未成年少女仙人跳。（示意圖／取自Pakutaso）

記者王佩翊／編譯

日本一名17歲少女謊稱自己已經成年，並在推特上約陌生男子發生關係，完事後卻與同夥的其他4名少年敲詐男方，甚至逼迫對方到附近ATM領錢，得手9000日幣（約新台幣2261元）。所幸受害者最後趁隙報警，整起事件才因此曝了光。警方當場將涉案的2名少年與當事少女逮捕到案，另外2名少年雖乘車逃逸，但隨後也被警方依恐嚇嫌疑逮捕。

根據《神戶新聞》報導，涉案的分別是1名18歲少年、3名17歲少年與1名17歲少女，5人攜手策畫了整起仙人跳事件。少女5日在推特上發文稱，「我是20歲的女生，免費的，要不要啊？」以類似的暗示性推文，在網路上約人發生關係。

受害的31歲男性看到貼文後隨即聯絡少女，兩人也成功見面，並在神戶市的某間旅館發生關係。然而完事後，男子才剛步出旅館，就突然冒出2名少年威脅道，「你動的是我的女人。她還未成年，你打算怎麼解決？」隨後該名男子就被5人壓到附近超商的ATM提款，取出來的9000日幣（約新台幣2261元）則是當場被搶走。

食髓知味的5人不滿金額太少，於是決定開著被害男性的車子，返回被害人家中繼續搜刮財物。途中少年們暫時進入便利商店，男子便找到機會報警。警方獲報後趕往現場，並救出遭到綁架的受害男子，其中2名少年與少女當場遭到逮捕。剩下2名少年雖然趁機乘車逃逸，但是警方仍透過監視器畫面掌握其行蹤，並在29日將2人逮捕。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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