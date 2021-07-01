芬蘭將台灣列為「低風險國家」　入境免檢疫隔離、接種證明

▲芬蘭赫爾辛基－萬塔機場（Helsinki Airport）於2016年的畫面。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

芬蘭政府6月29日宣布，台灣列為新冠肺炎「低風險國家」，台灣居民入境不須持有檢測陰性報告、疫苗接種證明，也不需要隔離檢疫。但是，駐芬蘭代表處建議，民眾仍應確認各航空公司規定，是否要求具備陰性檢測報告才可以登機。

根據芬蘭衛生與福利研究所（THL）的定義，疫情低風險國家指的是，過去14天內，每10萬人中的感染病例不超過25例；由於台灣過去2周每10萬人為10.9例感染，因此入列。

台灣、芬蘭之間沒有直飛航班，台灣旅客必須經由芬蘭已解除非必要旅遊限制的國家轉機，才能夠入境。歐盟地區包括德國、捷克、奧地利、義大利等等，非歐盟地區包括日本、南韓、香港、新加坡及紐西蘭等等。

儘管如此，駐芬蘭代表處提醒，旅客仍需注意檢查上述國家是否又因疫情遭禁，相關資訊皆以芬蘭邊境管理局（Raja）公告為準。

另外，歐盟6月23日發布第三國居民邊境管制建議，法國、比利時等國已紛紛開放台灣居民入境。

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