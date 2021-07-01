林靜儀情史被挖出！范綱皓曝暖心故事：沒有她就沒有現在的我

▲范綱皓發文透露初進黨內工作時，林靜儀的俠女行為。（圖／翻攝自范綱皓臉書）



記者崔子柔／綜合報導

身為民進黨前立委的醫師林靜儀先前因用事後避孕藥比喻疫苗，遭到護理師張喬瑜抨擊，過去的情史也被翻出來討論，民進黨網路社群中心主任范綱皓昨（30）日指出，林靜儀在他剛到黨內工作時，就讓他感受到「俠女特質」，「沒有當初的林靜儀，可能就沒有現在還在政治圈保持活潑的范綱皓」。

范綱皓昨日在臉書發文表示，他在2014年7月到黨中央工作，林靜儀當時是婦女部主任，有次民進黨推出新外套，他被認識的記者抓去試穿受訪，結果隔天有民眾打到服務台說「你們下次不要再讓那個娘娘腔的黨工受訪」，林靜儀得知後就替他打氣，「你不要怕，這又沒什麼，是他們自己大驚小怪」。

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2015年民進黨要組隊參加同志遊行時，范綱皓到婦女部說「我好開心，沒想到我們真的要組隊參加同志大遊行」，聽到他要穿著一身「螢光炫風」出場，林靜儀則是其中一個鼓吹他做自己的人，「這些都是很小的事情，她自己可能都不記得。但是，我記得。為什麼我記得？因為對於我這樣在政治圈『作風特別』、性別氣質『與眾不同』的小男生（當時啦⋯⋯），她那些不經意的『俠女語錄』，著實給了我很多力量。」

許多人以為林靜儀對於感情史被拿來作文章一事會兇悍回應，范綱皓說，「大概只有我覺得她不會。身為女性主義者，她什麼攻擊沒見過？就像她鼓勵我說『娘娘腔又沒什麼』一樣，離過婚沒什麼、姐弟戀沒什麼、50歲大嬸也沒什麼，沒什麼好對這種事暴怒。」

▼范綱皓發文。（圖／翻攝自范綱皓臉書）

