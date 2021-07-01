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國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

17國民調：69%不喜歡中國　「日本第一」只有2國未過半

▲▼中華人民共和國國旗,五星旗。（圖／達志影像／美聯社）

▲民調反映各國對中態度。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者江今葉華盛頓30日專電

美國皮尤研究中心今天公布一項最新民調，在調查的17個經濟體中，69%受訪者對中國持負面看法，其中又以日本的88%最高，台灣為69%。

皮尤研究中心（Pew Research Center）今年2、3月對歐洲、北美與亞太地區，包括美國、加拿大、比利時、法國、德國、澳洲、日本、紐西蘭、新加坡、韓國與台灣在內等17個經濟體進行調查，了解民眾對中國的看法。

調查顯示，17名受訪民眾中，就有15人認為中國政府不尊重人民個人自由。在美國，90%受訪者認為北京不尊重個人自由，瑞典更達到95%，韓國與澳洲分別為92%與91%，荷蘭也有91%。台灣為83%，最低的新加坡也有60%。

69%受訪者都對中國持負面看法，在許多國家維持或接近歷史新高，其中又以日本的88%最高，其次是瑞典的80%、澳洲78%、韓國77%、美國也有76%，台灣為69%。最低的是新加坡僅34%，希臘也只有42%，是唯二未過半的國家。

相較於中國，民眾也多半傾向和美國強化經濟聯繫，只有新加坡認為與中國關係更重於與美國關係，紐西蘭民眾認為兩者並重。台灣民眾有49%認為與美經貿關係更重要，認為與中國關係更重要的有23%。

在問及對中國國家主席習近平處理全球事務的信心時，多數民眾都顯得信心不足，其中以瑞典和日本的86%最高，韓國84%，美國與澳洲皆為82%，台灣是68%。在調查的17國中僅有新加坡民眾對習近平有高度信心，達到70%。

對於中國處理疫情的看法，則呈現兩極，約49%民眾認為中國處理妥善，但也有43%民眾認為中國處理不佳。其中美國與加拿大看法各異，歐洲民眾比較認同中國的疫情處理，亞洲民眾看法較為負面。

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