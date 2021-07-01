Delta是年輕人的病毒！英發現：疫苗有效減少重症　校園群聚卻暴增

▲校園可能成為Delta疫情爆發重地。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國目前成年人中3分之2已經接種疫苗，首相強生也表示解封過程將會「謹慎但不可回頭」，但過去一週較前一週仍多出4萬8000多名病例，單週新增來到12萬例確診，且幾乎全是Delta病毒株。然而英國依舊充滿信心，他們相信疫苗會使人即使染疫也不至於重病，決意在本月19日解封，屆時沒有其他防疫措施情況下，英國將成為Delta病毒株在西方國家的擴散地，而究竟是否能單靠疫苗戰勝變種病毒，世界對此相當關注。

英國原先定於6月21日解封，但因Delta變異病毒株引起的確診數字大反彈，導致首相強生（Boris Johnson ）的承諾必須再延後一個月。儘管確診病例急遽升溫，重症住院和死亡案例卻僅緩慢回升，與先前的「同步拉升」情況不同，代表疫苗的確對於防止重症死亡有一定效果，但這也表示儘管接種完疫苗，英國仍身陷病毒大流行的籠罩中。

倫敦瑪麗皇后大學資深流行病學講師古達薩尼（Deepti Gurdasani）告訴CNN，「Delta變種病毒一旦進入社區，極容易失去控制。」不過在這波新疫情中可以看見，主要感染和散播病毒的病患普遍較年輕，也就是裡面較少有完整接種2劑疫苗者；而英國公衛部門的最新研究發現，接種完2劑輝瑞或AZ疫苗者，對Delta病毒引發重症的防禦率高達96%和92%。

因前任「偷吃緋聞」下台後甫上任的英國衛生大臣賈偉德（Sajid Javid）表示，英國只要18歲以上的成人均能接種疫苗，因此已經推遲至7月19日的解封日期，沒有理由在延後下去，首相前生也支持這項說法，並表示期待儘早恢復疫情前生活。

在印度境內造成重創，全球各國高度關注的Delta變異株，在英國會如何發展仍有待時間證明。目前專家正關注新增確診病例對重症住院和死亡數字的影小。流行病學家史佩特（Tim Spector）表示，根據現行狀況來看，疫苗肯定斷開了確診和重症的連結，「我們還是很少看見任何已經完全接種的人被送來醫院，只有很小一部分。」

與英國過去2波老年人口受創最嚴重的疫情不同，現在確診人口年齡結構已出現明顯變化，6月初的6天內，收治54歲以下成年人的比例高過65歲上長者的2倍。另外值得注意的是，「不同病毒株所引發的症狀不同」，專家指出過去染疫容易引起嗅覺喪失，但現在的主要症狀是頭痛、喉嚨痛、流鼻水和打噴嚏等類流感症狀，也因此可能會有很多人其實已染疫卻未察覺。

英國的學校或以變成Delta變異株的主溫床，染疫人口結構的改變，年輕人染疫機會更大，而校園群聚感染的案例也正不斷冒出。根據英國教育部指出，6月第2周時每30名學童中就有1人因染疫或需隔離而缺課。

古達薩尼認為，英國政府有必要重新聚焦在降低傳播力的整體防疫策略，「所有國家都需要長期規定戴口罩和通風設備，試圖降低傳染。」