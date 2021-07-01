抓包抖內直播妹！男友辯「很正常吧」讓她暴怒　網：地位輸陌生人





▲抓包男友「抖內直播妹」，男友一句話讓她氣炸。（圖／取自免費圖庫pexels）

網搜小組／趙蔡州報導

一名女網友在臉書「爆怨2公社」抱怨，男友因為工作忙碌，經常要加班或應酬，很少時間能陪伴她，她都能體諒男友，可是現在男友居家辦公後，有時間卻只顧滑手機，看FB或YouTube影片，甚至被她抓包「看直播抖內大奶妹」，讓她暴怒大喊「要不是現在疫情不方便出門，我一定立刻分手搬家」。

原PO在臉書「爆怨2公社」說，男友的工作經常要加班或應酬，所以她假日她都盡量不吵男友，但內心是蠻希望男友能多陪伴自己，現在新冠疫情爆發後，男友得公司改居家辦公，原本還期待男友終於能陪自己了，結果大多數時間還是戴耳機滑手機，讓她相當失望。

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她表示，男友偶爾會對著手機露出微笑，每次問說什麼東西這麼好笑，男友都說是FB或YouTube影片，直到有一次她在用男友的電腦追劇，突然跳了一個信用卡2990元消費通知，她才抓包男友在看直播，「還是我最討厭的那種大奶妹，趴在那玩玩具槍，到底有什麼好看的，還花了2千多抖內！」

▲原PO與男友對話截圖。（圖／翻攝自爆怨2公社）

她當時氣到戴上口罩、拿起手機、錢包就衝出門，原本以為男友會打電話道歉，不料男友卻覺得「男生看這（直播）很正常吧」、「大部分男生都這樣啊」，認為是她太誇張了，小題大作，吵到最後才不情願地說，會補送她一個禮物，讓她聽了超級傻眼。

原PO說，「重點也不是你（男友）看妹，而是你莫名其妙給一個陌生人快3000元」、「真的快氣瘋了，誰稀罕他的禮物，完全搞不清楚重點」、「要不是現在疫情出門不方便，不能去住朋友家或回老家，否則我一定立刻分手」。

原PO最後感嘆，「老娘胸小怎麼了嗎，之前不是說沒關係、不介意嗎，還是男人都說一套做一套」、「大家有辦法接受男友花錢抖內直播妹嗎，我是真的不行」。

文章分享後引發網友熱議，有人說「我還以為會抖內的都是單身，因為沒地方花錢，原來是我想錯了」、「情願抖內奶妹，也不想花在妳身上，妳自己想想吧」、「因為妳對他太好，結案」、「就算買難用的廢物，都強過給陌生人3000元，值得分手」、「看大奶妹我覺得還行，但抖內亂花錢就不行，送錢給別的女人是想幹嘛」。

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