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台電2021節電活動開跑　公布全國節電冠軍地圖教居家節電妙招

台電2021節電活動開跑（圖／台電提供）

▲台電公司公服處處長袁梅玲（左）、台電公司副總經理兼執行長王耀庭（中）、新北市板橋區公所主任秘書林今權（右），出席2021年節電啟動活動。（圖／台灣電力公司提供，以下同）

圖、文／台電提供

近來極端高溫持續，加上防疫居家辦公就學、產業景氣暢旺等，今年用電量屢創歷史新高，1至5月用電量較去年同期增加近45億度、成長逾5％，因此，台電30日舉辦2021年節電啟動活動，公布2020年全國縣市節電冠軍地圖，鼓勵疫情期間仍能節電的22個縣市行政區，其中新北市板橋區以全年節電2,772萬度拿下年度節電王。台電表示，去年全國共節電近12億度，因應疫情，今年節電活動首度結合線上教育平台，歡迎民眾宅在家也能一同節電。

台電舉辦2021年節電啟動活動，公布年度節電主張「節電 從我改變」及相關活動推廣，並由台電副總經理王耀庭公布去年全國縣市節電冠軍地圖，分享全民節電成果，現場因應防疫，由新北節電冠軍、板橋區公所主任秘書林今權代表領獎。

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台電2021節電活動開跑（圖／台電提供）

▲全國節電度數最多的行政區為新北市板橋區，板橋區代表（右）受獎。

台電繼2019年後再度公布「全國22縣市節電冠軍地圖」大數據調查，此次依據各行政區節電成效占比（節電量於該縣市總節電量比例）與節電累計戶次，選出節電冠軍行政區。其中，台北市節電王由內湖區奪冠，去年節電度數近1,600萬度，節電成效占比達11.1%，等於台北市每節10度電就有超過1度是由內湖人所節省，共有約10.2萬戶次民眾節電；新北市節電冠軍由板橋區拿下，去年全年節電達2,772萬度，節電成效占新北市達12.7%，節電用戶累計戶次21.2萬次，而板橋也是此次全國節電度數最多的行政區。高雄市由鳳山區拿下第一，節電度數達2,007.3萬度，與桃園市中壢區、台中市北屯區、台南市永康區等共22鄉鎮市區奪下各縣市節電冠軍。

台電2021節電活動開跑（圖／台電提供）

▲全國節電冠軍地圖。

台電說明，努力結合多元方式推廣節電，讓節電不只是環保愛地球，也成為一種有個性的生活態度，今年宣傳主軸為「節電 從我改變」，希望民眾改變自身用電習慣，身體力行節約用電。

台電指出，因應疫情影響民眾生活，台電配合行政院紓困4.0精進方案，針對住宅用戶6月不實施夏月電價，服務業、農業用戶亦依營業額影響程度提供電費減免，最高達30%。台電統計，今年1至5月全國用電較去年同期增加近45億度，增幅達5.3%，近來極端高溫持續，加上居家辦公就學與產業景氣暢旺等，7、8月恐再創歷史用電新高，盼防疫期間也能節約合理用電。

台電2021節電活動開跑（圖／台電提供）

▲台電公司副總經理兼執行長王耀庭表示，台電持續努力結合多元方式推廣節電，疫情期間也配合推動落實行政院紓困4.0精進方案。

台電2021年節電活動亦首次與教育部「停課不停學」指定平台PaGamO合作，將節電資訊結合有趣遊戲，預計7至9月推出三波節電任務，11月還有節電線上競賽，相關活動資訊請參考活動網站（https://www.savepower.com.tw/）。

因應居家防疫，台電也提供「居家抗夏」節電撇步，建議選用變頻空調，將溫度設於26～28度、搭配循環扇與百葉窗簾等且每2周清洗一次濾網，可加快室內降溫並減少耗能；而防疫期間在家開伙時間變多，也可用白醋或檸檬清潔電鍋外鍋底部污漬水垢，才不會影響電鍋發熱效率，有效加熱食物。另外，台電也建議，以快煮壺搭配保溫瓶取代電熱水瓶、調低洗澡熱水器溫度或是關閉免治馬桶暖座功能等，都能讓防疫宅在家也可兼顧舒適與合理用電。

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