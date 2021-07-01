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分析美日報導用詞！邁阿密大樓塌11死　安否不明、行方不明是什麼？

記者張靖榕／綜合報導

美國邁阿密濱海公寓「張伯倫塔南棟大廈」無預警倒塌事件，搜救工作已超過100小時，再次發現遺體，截至台灣時間30日截稿當天累計已達12死。邁阿密戴德郡（Dade）郡長丹卡瓦 （Daniella Levine Cava）表示仍有149人失聯，搜救團隊仍繼續在一片殘磚斷瓦中尋找可能的倖存者，Podcast節目《宇宙人外信》將以此新聞切入外媒報導用語。

▲點擊收聽《宇宙人外信》了解「失聯、失蹤、我聯絡不到某人」英日文怎麼說。

綜合外電報導，截至美東時間周一（28日）下午，警方已經成功辨識8名罹難者身份，包括一對年近60的夫婦，以及一名母親，該名母親的青少年兒子是少數的倖存者之一。當局承諾將會繼續尋找任何可能的倖存者，搜救團隊正動用挖土機、搜救犬和紅外線掃瞄儀器進行搜救，並將充氣袋塞入瓦礫底部，充氣袋能撐開底下斷樑和鋼筋水泥，為搜救撐出空間。

▲▼美國邁阿密夫賽德市（Surfside）「查普蘭大樓南棟」（Champlain Towers South）倒塌。（圖／路透）

▲邁阿密夫大廈倒塌。（圖／路透）

「張伯倫塔南棟大廈」於美東時間凌晨1時許突然無預警崩塌，造成近140戶家庭受困，至今逾100人獲救倖存、149人仍失聯、12人確定死亡。

▲▼美國佛州邁阿密「查普蘭大樓南棟」（Champlain Towers South）大樓倒塌。（圖／路透）

▲死亡人數持續增加。（圖／路透）

主打中、英、日、韓四聲道的Podcast外語教學節目《宇宙人外信》本集提到，外媒在一連多天的報導中，失聯的人經常用到兩種用法，包括大家熟悉的「missing」—失蹤，還有「unaccounted for」—失聯一詞也很常被使用。英語主播、主持人Ethan劉傑中在節目中也解釋「unaccounted for」的用法，在這裡即是「There are still 150 people unaccounted for.」至於為何for後面不需要接東西，在節目中也有提到。

此外，失聯與失蹤在日本也有類似用法，日本媒體在此次報導邁阿密的新聞中則是用「安否不明」（Anpi fume），意即無法確知對象是否安全，而在地震、颱風等天災中，則經常可看見媒體使用「行方不明」（Yukue fume），意近尚不知去向。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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