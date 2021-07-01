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ETtoday > 生活 > 生活 2021年07月1日 09:46

疫苗大軍接力抵台！和泰產險放寬疫苗險、防疫險最高80歲也能買

▲▼和泰產險放寬疫苗險、防疫險最高80歲也能買。（圖／業者提供）

▲疫苗大軍陸續抵台，疫苗險成為近期備受關注的話題。（示意圖／業者提供）

生活中心／綜合報導

全台防疫警戒實施一個多月以來，民眾引頸期盼的疫苗大軍終於陸續抵台，儘管在接種疫苗過程中，陸續傳出數例長者施打疫苗後產生不良事件甚至猝死的個案，令人對疫苗有所顧慮，但為了早日建立群體免疫恢復正常生活，全民接種疫苗計畫勢在必行。近日疫情流行曲線趨緩，首都也喊出「清零」目標，令國人防疫信心大振，和泰產險以公益角度出發，推出「疫苗險」及「防疫險」承保年齡皆放寬至80歲也能買；並與企業主共體時艱推出「和力防疫2.0」企業專案，為安定社會盡一份心力。

▲▼和泰放寬疫苗防疫險　80歲也可買。（圖／業者提供）

▲和泰產險推出網路投保零接觸服務。（圖／業者提供，下同）

疫苗安心打！發生不良事件保障期28天

為了讓民眾能安心按照接種順序前往施打疫苗並擴大對長者的保障，和泰產險疫苗險訂定發生不良事件保障期間28天，且承保年齡放寬至80歲。只要在保期內完成疫苗接種，在28日內出現不良事件，和泰產險僅須排除除外事項即可啟動保單，萬一發生不良事件的保障期間已超過保險期間，仍可以獲得理賠，讓被保險人更有保障。

和泰產險疫苗險專案內容包含疫苗接種後出現不良事件之保障，範圍涵蓋如住院日額保險金、加護病房日額保險金、出院慰問金、喪葬費用補償等，合併防疫險「和泰產險法定傳染病綜合保障綜合保險」一同購足，網路投保一年期總保費僅621元即包含前述項目及因法定傳染病須接受治療，以及受衛生主管機關隔離處置之保障，如確診補償保險金、住院日額保險金、負壓隔離病房或加護病房保險金、隔離費用補償等，防疫保單面面俱到、保障一次到位。而且不僅提供國人保障，也特別照顧到離鄉背景的移工及新住民，考量外籍人士語言的隔閡，和泰產險於線上投保流程中加入了中英文雙語說明，凡持有居留證或新式身分證之外籍人士以本國信用卡，即可線上自行投保，投保不分性別、不限職業類別，保費輕省。另外和泰產險還推出保額較高的線下投保組合，專案保費1,830元，多元化的專案內容，讓民眾更能選擇到適切自身需求的保障。

▲▼和泰放寬疫苗防疫險　80歲也可買。（圖／業者提供）

防疫險擴大理賠範圍、「和力防疫2.0」企業集體投保更簡便

隨著新冠肺炎病毒變種，改變傳播路徑，使得全球疫情情勢多變，防疫更不能停歇，和泰產險此次推出的「和泰產險法定傳染病綜合保障綜合保險」（簡稱防疫險）擴大理賠範圍，讓確診新冠肺炎以外的法定傳染病也能理賠，且每次住院給付日數長達60天，同樣也將承保年齡放寬至業界最高80歲，如接獲隔離通知時，保戶可等收到隔離通知書後再向保險公司申請理賠，被隔離的縣市與投保地址縣市不同，也不影響保戶理賠權益。

上網,行動上網,在家,滑手機（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲因應企業施行居家辦公模式，超過百人以上員工投保可集體造冊更便利。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

和泰產險也觀察到許多企業主、好老闆關心員工健康與安全正尋找合適的保單，因此推出全新防疫保單「和力防疫」專案，可協助企業主做完善的風險規劃；且因應企業多採居家辦公模式，當企業幫100人以上員工集體投保、加保時，可採集體造冊，投保更簡便，也簡化了人資單位的人工作業負擔。

萬一員工接獲衛生主管機關開立之隔離通知書，即可申請隔離費用補償保險金，如不幸確診就醫住院，則可申請法定傳染病住院日額保險金、入住負壓隔病房或加護病房日額加倍給付、確診補償保險金一次給付，補充勞健保不足的部分，讓員工無後顧之憂。而且和泰產險與企業共體時艱，「和力防疫2.0」企業專案基本計畫每人保費僅須516元，就是要與全民站在同一陣線齊心抗疫，共同度過難關。

防疫期間申請和泰產險理賠服務也更加便利，可採拍照、掃描理賠申請書及理賠文件，透過電子郵件(claim.service@hotains.com.tw)或傳真(02-2181-5091)申請理賠，待疫情趨緩後再補郵寄正本；亦可直接郵寄正本辦理。

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