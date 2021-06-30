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27歲跨性別者擊敗21位佳麗　摘下選美后冠

現年27歲的恩里克斯是首位跨性別「內華達州小姐」，更將成為第1位參加「美國小姐」（Miss USA）的跨性別參賽者。（翻攝自Kataluna Enriquez IG） 圖、文／鏡週刊

菲律賓裔27歲跨性別者恩里克斯（Kataluna Enriquez），不僅是首位摘下「內華達州小姐」（Miss Nevada）桂冠的跨性別者，更將在11月代表該州角逐「美國小姐」（Miss USA）比賽，是該賽事首位跨性別參賽者。

綜合外媒報導，內華達州選美決賽27日於拉斯維加斯舉行，由現年27歲的恩里克斯擊敗其他21位佳麗，成為首位跨性別「內華達州小姐」，為LGBTQ社群締造嶄新里程碑，恩里克斯賽後在IG發文感謝支持者，表示「我的勝利就是我們的勝利，我們締造了歷史。」

此外，恩里克斯也分享一路以來的心路歷程，她透露，2016年參加選美比賽時，被裁判刁難，要求出示醫師證明文件，才願意讓她繼續參加比賽，好不容易獲准後，主辦單位又刻意不讓她與其他參賽者同住，讓她感到羞辱。

恩里克斯（右）賽後發文感謝支持者，表示「我的勝利就是我們的勝利，我們締造了歷史。」（翻攝自Kataluna Enriquez IG）

恩里克斯曾參加過加州皇后、2016美國皇后、國際跨性別選美皇后等比賽，在備受歧視的環境中，逐漸脫穎而出，她表示，雖然長期面對歧視與偏見，但希望透過自身的經歷，鼓勵其他跨性別者。

如今，恩里克斯將代表內華達州，參加11月底舉辦的「美國小姐」選美比賽，若成功當選「美國小姐」，下一步將再代表美國參加「環球小姐」（Miss Universe）選美比賽，成為繼2018年西班牙小姐彭思（Angela Ponce）後第2位跨性別參賽者。


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