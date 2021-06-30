白宮認證台灣「疫苗途徑被截斷」　PTT群起反美：武器就買得到

▲白宮認證台灣取得疫苗途徑遭阻斷，PTT八卦板卻出現大量反美言論。（圖／路透社）



記者林彥臣／綜合報導

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）針對台美之間是否「晶片換疫苗」問題回應表示「不應有這種聯想，我要指出他們取得疫苗的管道被切斷，這是一個因素」。等於認證台灣疫苗取得遭到阻斷。相關話題不但在PTT引發討論，還出現大量反美言論，無法認同白宮的「疫苗阻斷說」。

莎琪（Jen Psaki）今天在空軍一號被媒體問及是否有任何跡象表明，美國決定提供台灣疫苗，在某種程度上是要從台灣獲取半導體的交換條件。對此，莎琪表示，不該有這樣的揣測。她指出，台灣無法取得疫苗，「這是一個因素」。

▲白宮新聞發言人莎琪（Jen Psaki）。（圖／路透）



儘管白宮已經權威認證，質疑白宮說法的PTT鄉民卻對此表示，「中國擋不住美國賣武器，擋得住疫苗？」、「白宮說的你就信？好像白宮沒政客一樣」、「怎麼不截斷F-16海馬斯、無人機、鋪爪雷達」、「除了美國和台灣，誰能阻斷美國廠商供貨」、「說中國在擋的綠蟑，其實很看得起中國耶」、「那武器為什麼買得到，在自己買那麽少，還怪被阻斷」。

但是也有網友反駁，「為什麼不行斷，美商又不是美國國營公司」、「過去的歷史告訴我們被某國擋不用意外，不過這裡是失智板」、「白宮都明講了，柯粉還是在扭曲 不停攻擊台灣」、「白宮發言人自甘墮落，淪為綠色側翼，令人不齒」、「八卦：白宮是綠共側翼」、「推文真可悲，白宮都說了還在那失智，dpp真的阻擋為啥捐助的疫苗沒擋？」

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