「輸了含弟弟GG」！漫畫家PO詭異互動稱：口感像粉腸…網一看罵翻

▲漫畫家林珉萱分享家人互動，引發爭議。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

台灣女性漫畫家林珉萱日前分享與家人的防疫生活，並貼出一系列圖文漫畫，只見內容為她與老公猜拳，輸的人要「含一下嬰兒的小GG」，結果最後2人竟然都輪流照做，引發網友砲轟。事後林珉萱已將文章刪除，並在發布道歉文後關閉粉專。

有網友將林珉萱的貼文備份後，分享至匿名社群平台「Dcard」，只見漫畫內容中，林珉萱先是向老公提議，猜拳輸的人要「含一下弟弟的小GG」，結果老公輸了便真的照做，並笑稱「口感像粉腸」。最後林珉萱也因出於好奇，於是跟著口含兒子生殖器，讓原PO看了直呼，「這個行為真的沒問題嗎？發表這篇文之後刪文就想當作沒事了？有沒有人知道這要怎麼檢舉？」

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▲林珉萱與老公猜拳，輸的要含嬰兒生殖器。（圖／翻攝自Dcard，下同）

文章曝光後，許多網友也紛紛砲轟，「這是性侵了吧」、「太扯了吧」、「好噁心」、「喜滋滋的分享性侵賭約和口交男嬰的過程？」、「這真的很誇張耶，即便是父母也沒權力這麼做」、「超級噁心！性侵當有趣欸」、「我要吐了，什麼心態會想含自己小孩的性器官」、「如果我長大後知道我父母在我還是嬰兒時期的時候對我做這種事…嘔嘔嘔嘔嘔」。

對此，林珉萱也在臉書發布道歉文表示，「針對貼文引起讀者不悅造成軒然大波，在此表示歉意，日後對於育兒教養方式、創作題材選擇會更加謹慎。本人將暫時關閉臉書深刻反省，此期間不好意思打擾到大家，也謝謝您們的關心與愛護。」隨後就將臉書專業關閉。

林珉萱本名林威敏，別號小威老師，創作漫畫風格主要為少女漫畫畫風，有時也會有浪漫的愛情故事，作品時常登上知名書店暢銷排行榜當中，廣受不少許多的青少年喜愛。同時林珉萱也有開設漫畫教學班，主要以教學少女漫畫的畫法為主。