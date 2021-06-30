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沖繩醫院群聚感染爆50確診、16死！　議員痛批知事「蓋牌」

▲▼沖繩疫情,沖繩。（圖／達志影像／美聯社）

▲沖繩縣立中部醫院發生院內群聚感染。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本沖繩縣疫情嚴重，由於當地醫療資源緊繃，是全日本目前唯一一個進入緊急事態宣言的地區。然而在當地縣立中部醫院卻發生院內群聚感染事件，一共造成36名患者、14名工作人員染疫，16人死亡。沖繩縣議員則質疑縣政府蓄意隱瞞消息，偷偷「蓋牌」。對此，相關單位則表示，由於死者中有患有慢性疾病的人，因此仍須釐清死亡與染疫之關聯。

根據《沖繩時報》報導，沖繩縣醫院事業局局長我那霸仁30日子在縣議會接受質詢時表示，縣立中部醫院5月25日發生院內群聚感染，截至目前為止一共有50人確診，其中36人為住院病患、14人是院內工作人員，且截至6月29日為止，已有16人死亡。

縣議員熙屋守之直言，縣知事玉城丹尼蓄意隱瞞重要情報，必須負起大部分的責任。而保健醫療部長大城玲子則表示，群聚感染事件發生後，院方便開始持續進行相關調查，並根據沖繩縣政府的標準，公布消息，絕無隱匿之事。

消息人士透露，目前中部醫院的群聚感染事件已經獲得控制，而院方也已向縣政府回報群聚感染狀況。

中部醫院是沖繩縣內收治新冠病患的重點醫療機構，然而受到確診患者暴增，再加上群聚感染事件影響，該院已經在官網宣布，未來將限縮部分門診並減少收治病患。

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