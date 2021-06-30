撇下兒女離台半年！「福原愛不倫新聞」奪日媒上半年關注度TOP1

▲福原愛遭爆出軌並與江宏傑離婚的新聞成為日本最受關注的新聞TOP1。（圖／翻攝自Facebook／江宏傑）

記者葉睿涵／綜合報導

日媒《NEWSポストセブン》最近進行統計後發現，在1月1日至6月22日的新聞中，「國民女兒」福原愛的不倫新聞是網友最關注的10個新聞的第一名。時隔福原愛年初撇下孩子，獨自返日已滿半年，日媒再次強調，對福原愛獨自立款的行為感到不解。

據《NEWSポストセブン》等外媒報導，日本桌球天后福原愛與台灣桌球好手江宏傑因桌球結緣，在2016年結婚後育有1男1女。夫妻倆婚後一直以甜蜜恩愛的形象示人，也經常在節目與廣告中秀恩愛，堪稱模範夫妻。

2021年初，福原愛以「準備東京奧運」為名，將母親與一對兒女撇在台灣夫家，隻身返日。隨後，福原愛被網友發現，一直婚戒不離手的她，已摘下無名指上的鑽石婚戒，爾後又在《徹子的房間》中坦言，可能會與江宏傑分居，讓外界對這段異國婚姻的種種內幕臆測紛紛。

日雜《SEVEN》於3月3日踢爆，福原愛在2月底與一名男子同遊橫濱，2人還背著各自的伴侶在同一家飯店過夜，讓不少網友對福原愛的行為表示無法諒解，卻也有更多知情人士出來揭開這段婚姻醜陋的傷疤。

一對備受喜愛的佳人突然爆出不倫新聞，讓輿論瞬間炸開了鍋，也讓這則新聞成為日媒《NEWSポストセブン》2021上半年最受關注新聞的第一名。《NEWSポストセブン》在整理此新聞的時候，也再次對福原愛提出質疑，「把丈夫和孩子撇在台灣，獨自留在日本，福原愛這麼做到底是什麼意思？」

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