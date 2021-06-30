三級倒數12天！北捷「下午車廂坐滿」　他傻：人潮自動解封了嗎

▲北捷人潮直擊。（圖／記者屠惠剛攝）



網搜小組／劉維榛報導

三級疫情警戒還剩12天，北市率先宣布「夜市微解封」，龍山寺地下街也重新營業。不過有網友驚呼，朋友今（30）日下午搭捷運，明明是離峰時段，車廂座位卻全坐滿，讓原PO怕爆求問，「捷運人潮是不是已經自動解封了？」

一名網友在PTT表示，今日下午2時許，朋友趁離峰時段搭乘台北捷運，結果一上車廂傻眼，「位置幾乎都坐滿，很多人只能站著」，結果照片傳來，讓原PO也感到震驚求問，「台北捷運人潮是不是已經自動解封了？」

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文章曝光後，底下網友熱議，「離峰班次會變少，人就變多了」、「年輕人鬆懈了」、「疫情前算少，疫情後算多」、「又沒封城，何來解封」、「沒辦法囉，要上班呢」、「台北很多有錢有閒的人，不意外」、「同樣人數到戶外的公園才是違規」、「大家把握在家工作的難得時光啊」。

今日本土疫情降到55例與5死，針對北市微解封，防疫是否挺得住？陳時中直言，當然希望總案數越少越好，大家能放心的是，有些新增案例是需要做疫調，有部分已經被匡列起來，所以換句話說，匡列起來的都在掌控之內，有時百密一疏，但大致上在掌控內。

至於三級警戒能否在7月12日順利解封？陳時中強調，「不是完全不可能」，不過對於相關餐飲業者、夜市平時管理和戰備指引，之後都會一波一波推出來，假設各單位「表現良好」，就有望在7月12日先開放營業。