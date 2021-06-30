日本贈台疫苗從「拍板→到貨」只花2週！　日媒體人：速度超驚人

▲日本捐贈台灣124萬劑AZ疫苗。（圖／路透社）



記者王佩翊／編譯

日本6月初捐贈台灣124萬劑AZ疫苗，台灣終於順利在本土疫情蔓延後，開放長者公費接種，也讓台灣民眾直呼感動。對此，日本資深媒體人野嶋剛就表示，日本對於任何事情都會花時間慎重地考慮，特別是有關於台灣的問題又更為複雜，但是這次從決定捐贈疫苗到疫苗到貨只花了不到2週的時間，速度實在是非常驚人。

曾擔任《朝日新聞》新加坡、台灣分局長的日本資深媒體人野嶋剛在《產經新聞》旗下商情網站SankeiBiz撰文表示，台灣民眾為了感謝日本捐贈疫苗，大手筆買下《產經新聞》的全版廣告版面，上面寫著大大的「謝謝日本！（ありがとう日本！）」、「感謝」。

▲台灣企業與民眾集資在《產經新聞》刊登感謝廣告。（圖／翻攝自產經新聞）



不僅如此，在台灣當地也有許多人致贈感謝花束與花籃到日本台灣交流協會，台北101與圓山大飯店更是在建築物外牆點燈致謝。野嶋剛說，「台灣人的心意，日本人都收到了。」

野嶋剛也特別提到，這次日本捐贈疫苗給台灣的速度「快得很驚人」。他說，日本人無論在考慮任何事情都會花非常多的時間慎重行事，特別是有關於台灣的事情通常涉及到較複雜的層面，但是這次的疫苗捐贈行動從拍板到運送疫苗到台灣，整個過程只花了2週的時間。由此可知，日本在外交方面越來越注重「速度」。

他回憶道，日本1991年曾在波灣戰爭中捐贈130億美金的鉅額，然而科威特政府戰後在美國報紙刊登致謝廣告時，日本卻沒有出現在30個感謝國家的名單內。事實上，雖然日本捐贈的款項非常龐大，但是由於當時太晚表態支援，且根據日本憲法規定，自衛隊不可以派遣至多國籍軍隊，只能提供資金，才會導致這樣的事情發生。但是由於捐贈的金額龐大，因此讓日本人產生陰影，並學到一個教訓，那就是「支援協助要越快越好，而且比起資金，行動更重要」。

儘管當時有關於日本捐贈疫苗給台灣的日期與航班數字引發陰謀論，但野嶋剛直言，「這些都只是巧合而已。」他說，這次能夠這麼快地完成任務，都要感謝所有工作人員盡心盡力地協調付出，而日方正是因為知道台灣本土疫情爆發的緊急情況，因此早就決定要先提供疫苗給台灣。另外也有一部份原因，是為了感謝台灣10年前在311大地震時對日本提供的幫助，希望藉此向台灣報恩。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast

消除塵蟎、細菌，「CL紫外線消毒殺菌燈」