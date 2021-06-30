哈佛MIT聯手打造「檢測口罩」　高準度只需90分鐘知曉

▲新型檢測口罩。（圖／翻攝自Massachusetts Institute of Technology官網）

實習記者徐于文／綜合外電報導

美國麻省理工學院（MIT）與哈佛大學（Harvard University）研究員共同設計一款「新型檢疫口罩」，口罩中嵌入微小傳感器，能在90分鐘內檢測佩戴者是否染疫新冠病毒，研究目前已申請專利，許多生技公司也紛紛表明合作興趣，希望發展「經批准、可上市」的產品。

此研究發表於《自然生物技術》期刊，口罩的特殊傳感系統是由「冷凍乾燥病毒機制」與水融合形成，這項機制曾以試紙形式，幫助檢測伊波拉病毒（Ebola）與拉美茲卡病毒（Zike）等，未來也可嵌入醫護人員的工作服，提供檢測病原體新管道。

研究員將特殊「夏洛克傳感器」嵌入口罩內部，佩戴者只需按下按鈕，口罩內的蓄水管就會釋出水份，啟動冷凍乾燥檢測系統，分析人體呼吸的病毒顆粒，並在90分鐘內產生染疫結果，而為保護使用者隱私，檢測結果只會顯示內部。

傳感器透過不同「信號」傳遞檢測結果，包括肉眼顏色變化、以光讀取的螢光信號，或將特殊「光譜儀」嵌入口罩織布，將結果無線傳輸到電子設備。

哈佛大學生物工程研究員阮彼得（Peter Nguyen）強調，這款口罩的傳感系統，比擬高靈敏的聚合酶連鎖反應測試（PCR），卻有與「抗原快篩」一樣的速度。