15歲少女莫名頭痛「當天送醫就身亡」　快篩2次陰性死後才轉陽！

'We just keep asking ourselves why?'... family devastated by sudden death 'healthy, fit' schoolgirl, 15, who collapsed after complaining of a migraine. @TomGeorgeMEN reportshttps://t.co/3ujoaP8Vvk — Manchester News MEN (@MENnewsdesk) June 29, 2021

記者李振慧／綜合報導

英國15歲少女迪克森(Harriet Dixon)起床後突然偏頭痛十分嚴重，爸媽擔心可能感染新冠肺炎，特別讓她做了2次快篩，然而篩檢結果都是陰性，當天她突然昏迷送醫，最後不幸身亡，死後才發現病毒檢測結果是陽性，讓家人無法置信。

英國《曼徹斯特晚報》報導，居住在大曼斯特郡貝里市(Bury)的迪克森，25日突然在家中昏倒，雖然緊急送到醫院急救，最後仍不治身亡。父親表示，「女兒前一天身體完全正常，然而隔天早上6時30分醒來後突然抱怨頭很痛，當天稍晚就去世了，我們知道她死於心臟驟停，但是不知道為什麼會這樣」。

死者父親表示，由於女兒一直被頭痛痛醒，讓他懷疑可能不是一般頭痛，便給全家做了快篩，結果都是陰性，後來又給女兒再做一次結果還是一樣，然而人死後送醫檢測，結果卻變成陽性，「現在沒有任何言語能表達我們的感受，家中餐桌從此多出一張空椅子」，目前全家人仍在等待驗屍報告出爐，預計在教堂舉行的喪禮，也因為疫情影響將會限制人數。

▼少女頭痛後突然死亡，死因仍待驗屍查明。（圖／示意圖／達志影像）