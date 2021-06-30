AZ疫苗後遺症再+1！　加拿大出現首例個案「建議1種人別接種」

▲AZ疫苗除了有血栓疑慮以外，最近又傳出可能會引發「毛細血管滲漏症候群」。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

世界主流的疫苗分別有AZ、莫德納及輝瑞3種，加拿大衛生部29日建議，有「毛細血管滲漏症候群」（CLS）病史的人不要接種AZ疫苗，以免引發肢體腫脹、低血壓、低白蛋白血症等後遺症。

據路透社報導，AZ疫苗與印度版AZ疫苗Covishield有引發「毛細血管滲漏症候群」的潛在副作用，因此加拿大衛生部29日發布聲明指出，曾罹患「毛細血管滲漏症候群」的患者，不宜接種AZ疫苗。

「毛細血管滲漏症候群」是一種極為罕見的嚴重疾病，它會導致液體從微血管滲漏，進而造成肢體腫脹、低血壓和低白蛋白血症，嚴重時更有可能引發多重器官功能衰竭。

▲CLS是罕見疾病，但嚴重時可能引發多重器官功能衰竭。此為示意圖。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

截至6月11日，加拿大已出現1例接種AZ疫苗後，出現「毛細血管滲漏症候群」的個案。今年4月，歐洲藥品管理局（EMA）就曾宣布，施打AZ疫苗的副作用包括「毛細血管滲漏症候群」，因此建議曾有相關病史的人不應接種AZ疫苗。

英國藥物與保健產品法規管理局（MHRA）表示，目前尚未發現「毛細血管滲漏症候群」與AZ疫苗有直接關係，但他們正在考慮，為有相關病史的人提供預防建議。

AZ疫苗的藥廠則指出，「毛細血管滲漏症候群」的發生機率不到1000萬分之一，藥廠正積極與監管機構合作，讓風險降至最低。

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