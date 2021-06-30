入境為何不一律2篩？　蔡壁如：CDC想省錢！PCR沒偽陰偽陽問題

▲陳時中、蔡壁如。（合成圖／ETtoday資料照）



記者黃巈禾／台北報導

為防範Delta變種病毒株，新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁都齊喊，入境者全面篩檢2次。但指揮中心認為，入境旅客皆有要求前三天PCR檢測，已做完PCR後入境再篩檢，意義不大。對此，民眾黨立委蔡壁如認為，「CDC只是考慮成本，想省錢而已」。

目前指揮中心的做法是，從7個高風險國家（巴西、印度、英國、祕魯、以色列、印尼及孟加拉）入境者，須PCR採檢2次，入境時1次，解隔前1次，其他國家的入境旅客以及航空機組人員，只要在解隔前1次PCR採檢。

蔡壁如表示，訴求很簡單，入境全面普篩2次PCR，包括航空機組人員在內，入境時1次，解隔前1次，兩次篩檢期間必須進行14天的隔離檢疫，但行政院長蘇貞昌說，普篩常有偽陰、偽陽，偽陰的人會誤以為沒事而趴趴走，傳染風險更大，蘇院長的防疫思維還停留在2020年，根本就是外行話，PCR採檢是精準的，沒有偽陰、偽陽的問題。

蔡壁如指出，陳時中說PCR檢測量能沒問題，不過「採檢」會牽涉移動風險與管理問題，糟糕的是，陳時中所謂「移動風險與管理問題」更是不知所云，令人失望，PCR檢測精準，但費用與成本較高，指揮中心拒絕入境普篩做2次PCR，卻拿不出令人信服的科學證據，「在我看來，CDC只是考慮成本，想省錢而已，人命關天，這種錢能省嗎？邊境若沒守住，台灣賠得起嗎？」

蔡壁如認為，過去一年來多來，該整備的防疫物資，不是買太少，就是來不及採購，CDC低成本防疫省小錢，結果是政院花8000億大錢紓困，全國半封城，台灣賠上一整年的經濟，現在，CDC還要省嗎？「提醒CDC的防疫大員們，對你們而言，確診死亡案號或只是一組數字或統計圖表上一個點，但對家屬來說卻是永遠的傷痛。我衷心希望，CDC考慮防疫成本時，也能設身處地想一想，如果他們是你的家人、親友或認識的人，成本還會是最重要的考量嗎？」