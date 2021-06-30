上課直播活春宮！男大生鏡頭前「吻胸激啪」女友...教師氣到硬了

▲越南胡志明市某男大生竟趁遠距教學時與女友發生性行為，遭鏡頭拍下。（圖／翻攝自Thanh Niên）

記者羅翊宬／綜合報導

受到新冠肺炎疫情影響，許多學校皆採遠距線上教學，然而越南胡志明市科技大學在進行視訊教學時，教師卻在螢幕上其中一格畫面驚見異狀，仔細一看才發現竟有對年輕的男女學生趁上課時上演「妖精打架」，如此充滿色情性行為的活春宮畫面活生生呈現在教師、其他學生面前，教師氣得拳頭變硬。

根據越媒《青年報》（Thanh Niên），一名來自越南胡志明市科技大學傳播學系的男學生，在Google Meet平台上進行遠距視訊教學會議時，竟然全身赤裸地與女友進行魚水之歡，兩人激戰得火熱、渾然忘我，卻根本沒注意到性愛畫面已經透過鏡頭直播給同班師生「觀戰」，該段長達27秒的影片6月28日在網路上瘋傳。

教師見狀後，氣得握緊拳頭，不斷隱忍內心波濤的洶湧怒火，之後他才打開麥克風向男學生告知這殘忍的事實，「我們現在課程還在進行中，你們到底是在幹什麼？」

此時男學生才驚覺不妙，發現方才大膽又裸露的性愛動作居然原汁原味呈現給同學觀賞，嚇得趕緊調整好姿勢，並關閉視訊鏡頭。

該系副主任阮氏春蓉事後向報導證實確有此事，她透露該名男大生在得知自己與女友的活春宮影片已在網路上瘋傳後，精神早已瀕臨崩潰狀態，而經過這次的意外後，也已經表示會深刻反省。

▲教師看到其中一格視訊螢幕出現「活春宮」，氣得拳頭變硬了。（圖／翻攝自Thanh Niên）

報導指出，越南還在適應線上遠距教學的模式，而住在旅館防疫的學生，他們的房間較擁擠、狹小恐怕不太方便打開鏡頭，且還要注意室友是否會趁機搗亂，因此平時就得注意鏡頭，以免日後發生無可挽回的悲劇。而今年2月，越南也有女學生在上課時發生性行為，直到教師提醒關閉鏡頭。

▼男學生與女友的性愛畫面被截徒在網路上瘋傳。

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