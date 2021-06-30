搶打「非」中國製疫苗！數百人襲擊接種站　撞破門「包圍醫護」

▲巴基斯坦緊臨阿拉伯海的港口城市克拉嗤，許多民眾排隊等待接種中國國藥集團的新冠疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

各國對新冠疫苗都有急迫需求，巴基斯坦就從中國獲得大筆捐贈疫苗，然而，這對數萬名在沙烏地阿拉伯工作的巴基斯坦人卻是個大問題，因為沙國入境限制中並未將中國製疫苗納入認可，但許多移工負擔不起隔離費用，有上百名民眾因此襲擊一家疫苗接種中心，希望能接種獲國際認可的其他疫苗。

根據CNN報導，巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）一處疫苗接種中心於28日遭到襲擊，這些人並不是恐怖分子，而是許多必須前往沙烏地阿拉伯工作的勞工，因為沙國只認證AZ、輝瑞、莫德納與嬌生疫苗，未接種疫苗者入境須隔離檢疫，但對多數移工來說，這筆費用實在難以負擔。31歲目擊者伊斯邁爾（Muhammad Ismail）說，一大群人擔心疫苗用完，便撞碎玻璃衝了進去，包圍醫護人員。

▲巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德的大型疫苗接種中心，一名警察正在幫助移工填寫表格，以便前往國外工作。（圖／路透）

報導指出，巴基斯坦廣泛依賴盟友中國捐贈的中國國藥集團、康希諾生物、科興生物所製造的中國疫苗，但這對渴望回到沙烏地工作的民眾來說，卻成為了大問題，這些移工每年所得匯款達70億美元（約新台億1955億元），占巴基斯坦每年跨境匯款總額的4分之1。伊斯蘭馬巴德衛生官員里亞（Zaeem Zia）說，事發隔天抗議者再次來到同一處接種中心，人數卻翻了一倍，「完全是一片混亂。」

數周前，等待出國工作的勞工們在全國各地發起更多抗議活動，不滿政府對非中國製疫苗的短缺。伊斯邁爾表示，他自己就在沙國一家餐廳工作，隔離肺用約為5000里亞爾（約新台幣3萬7170元），而月薪卻只有1800里亞爾（約新台幣1萬3380元），「我怎麼可能負擔得了」。29歲的移工努拉茲（Nouraz Khan）面臨簽證即將到期，訪問了6家疫苗接種機構，卻仍找不到可供施打的AZ疫苗。

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